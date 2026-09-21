Top 5 xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy nhất tháng 8/2026: VinFast VF 5 tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng top 5 xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy nhất tháng 8/2026 tại Việt Nam, VinFast VF 5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số 4.265 chiếc bán ra, xếp thứ 2 VinFast VF 6.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026:
1. VinFast VF 5: 4.265 xe
2. VinFast VF 6: 1.256 xe
3. Toyota Yaris Cross: 920 xe
4. KIA Seltos: 686 xe
5. Mitsubishi Xforce: 664 xe
Ngoài những xe trên, doanh số của một số mẫu ô tô cùng phân khúc như sau:
- Hyundai Creta: 609 xe
- KIA Sonet: 520 xe
- Toyota Corolla Cross: 400 xe
- Honda HR-V: 241 xe
- Toyota Raize: 143 xe,...
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-da-dung-co-nho-ban-chay-nhat-thang-8-2026-vinfast-vf-5-tiep-tuc-dan-dau-446365.html