Top 5 xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy nhất tháng 8/2026: VinFast VF 5 tiếp tục dẫn đầu.

Ô tô từng ngập nước có thể được vệ sinh, sửa chữa và làm mới trước khi bán lại, khiến người mua khó nhận biết bằng mắt thường. Một số dấu hiệu ở nội thất, hệ thống điện, khoang động cơ và gầm xe có thể giúp phát hiện bất thường trước khi xuống tiền.