[GALLERY] iCaur V27 sắp về Việt Nam ra mắt bản EREV, chạy được tới 1.230km

Chery đã chính thức ra mắt phiên bản iCaur V27 Long-Range Edition trước khi mở bán tại Trung Quốc vào ngày 30/9/2026. Được biết đến tại thị trường nội địa với tên gọi iCar V27, mẫu xe địa hình có kiểu dáng vuông vức này sẽ nhận được nâng cấp tập trung vào phạm vi hoạt động, cùng với những cải tiến về sự thoải mái trong cabin và công nghệ thông minh.

Hệ thống truyền động EREV của phiên bản này kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5 lít sản sinh công suất 105kW (141 mã lực) đóng vai trò máy phát điện với các mô tơ điện. Phiên bản dẫn động cầu sau sử dụng một động cơ điện 185kW (248 mã lực), trong khi các phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) với hai động cơ điện sản sinh công suất 335kW (449 mã lực).

Pin LFP 34,3kWh trên Chery iCaur V27 Long-Range Edition cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện 210km (150km WLTC) ở cấu hình RWD và 200km (145km WLTC) ở phiên bản AWD, với phạm vi hoạt động kết hợp theo tiêu chuẩn CLTC lên đến 1.230km.

V27 sử dụng cấu trúc thân liền khối với chiều dài 4.909mm (5.055mm khi có lốp dự phòng bên ngoài), chiều rộng 1.976mm, chiều cao lên đến 1.894mm và chiều dài cơ sở 2.910mm. Các thông số kỹ thuật off-road bao gồm góc tới 24 độ, góc thoát 23 độ, khoảng sáng gầm xe khi lội nước là 600mm và độ cứng xoắn 32.186Nm/độ.

Bên trong, màn hình cảm ứng nổi hoạt động trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8295P, cung cấp 30TOPS khả năng tính toán AI. Hệ thống hỗ trợ trợ lý giọng nói DeepSeek, Apple CarPlay, Huawei HiCar và CarLink.

Phần cứng hỗ trợ người lái khác nhau tùy theo phiên bản: Falcon 500 sử dụng radar sóng milimét và cảm biến hình ảnh, trong khi Falcon 700 bổ sung thêm LiDAR gắn trên nóc xe và chip Horizon Robotics Journey 6P với 560TOPS hỗ trợ điều hướng trong đô thị và trên đường cao tốc.

Giá bán của phiên bản Chery iCaur V27 Long-Range Edition tầm xa tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được xác nhận. Theo nhiều chuyên gia, phiên bản mới này dự đoán sẽ thành hàng "hot" tại nhiều thị trường khi được bán ra bởi sự đang năng, quãng đường đi dài và công nghệ ngập tràn.

Tại thị trường Việt Nam, phiên bản thường iCaur V27 cũng đã xuất hiện và chờ ngày ra mắt. Theo ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết, nhà phân phối dự định đưa ra mức giá ước tính quy đổi cho V27 bản cao cấp khi về Việt Nam khoảng 2,2 tỷ đồng.

Video: iCaur V27 sắp về Việt Nam ra mắt bản EREV.