Bentley đổi nhà phân phối, về cùng nhà Land Rover Việt Nam

Tập đoàn Pon Phú Thái Mobility - đơn vị phân phối Land Rover tại Việt Nam vừa thông báo chính thức trở thành đại lý ủy quyền của Bentley Motors. Điều này đồng nghĩa với việc sau thời gian im ắng, hãng xe siêu sang Bentley đã về tay nhà phân phối mới sau khi CT-Wearnes rút dần khỏi thị trường.

Hiện tại, khách hàng có nhu cầu mua các mẫu xe siêu sang từ Bentley có thể đặt hàng thông qua các đại lý trực thuộc tập đoàn Pon Phú Thái.

Các mẫu xe Bentley tại Việt Nam được định vị ở nhóm xe siêu sang, cùng nhóm với Rolls-Royce. Dải sản phẩm của thương hiệu này nổi bật với những cái tên như Bentley Bentayga, Continental GT, Flying Spur hay Mulsanne.

Mẫu sedan siêu sang hybrid đầu tiên trên thế giới - Bentley Flying Spur Hybrid. Ảnh: Bentley.

Lần gần nhất một mẫu xe mới từ thương hiệu này được giới thiệu đến người dùng là năm 2022, khi nhà phân phối cũ mang chiếc Bentley Flying Spur Hybrid đến thị trường với giá khởi điểm 16,8 tỷ đồng. Khi đó, Flying Spur Hybrid là sedan siêu sang đầu tiên trên thế giới sở hữu hệ truyền động hybrid.

Xe được trang bị động xăng V6 2.9L kết hợp motor điện cho tổng công suất 536 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Mẫu sedan siêu sang này có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây, vận tốc tối đa giới hạn ở mốc 285 km/h.

Bộ pin Lithium-ion bổ trợ bên dưới sàn xe có dung lượng 18 kWh, kết hợp cùng động cơ xăng cho tổng quãng đường di chuyển khoảng 800 km.

Hiện tại đội ngũ nhân sự của Bentley vẫn hoạt động bình thường sau quá trình chuyển giao nhà phân phối. Showroom của Bentley tại TP.HCM cũng không thay đổi vị trí.