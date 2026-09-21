Bentley thay đổi nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam

Cụ thể, Tập đoàn Pon Phú Thái Mobility (PPTMG) vừa chính thức xác nhận tiếp quản đại lý phân phối ủy quyền của Bentley Motors tại Việt Nam từ ngày 27/8/2026. Trước đó, quyền phân phối Bentley thuộc Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam.

Đáng chú ý là pháp nhân CT-Wearnes Việt Nam cũng đồng thời được đổi tên thành Công ty TNHH Pon Phú Thái Luxury Cars, tiếp nhận toàn bộ quyền hạn và các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh thương hiệu Bentley tại thị trường Việt Nam.

Bà Anouk Van Houwelingen - Tổng Giám đốc Pon Phú Thái Mobility. Ảnh: Bentley

Sau khi tiếp quản Bentley, danh mục các thương hiệu ô tô cao cấp do PPTMG phân phối đã được mở rộng.

PPTMG là liên doanh giữa Pon Holdings (Hà Lan) và Phú Thái Holdings (Việt Nam). Pon Holdings là tập đoàn đã có hơn 125 năm hoạt động trong lĩnh vực ô tô và di chuyển, đồng thời cũng là đối tác lâu năm của Tập đoàn Volkswagen (Đức) đang sở hữu các thương hiệu Audi và Bentley. Thương hiệu Bentley hiện cũng đang được Pon Holdings nắm quyền phân phối tại các thị trường như Hà Lan và Hoa Kỳ.

Nhà phân phối mới của Bentley cho biết, toàn các dịch vụ đối với khách hàng của thương hiệu xe siêu sang này vẫn tiếp tục được duy trì trong suốt quá trình chuyển giao. Các tiêu chuẩn toàn cầu của Bentley cũng tiếp tục được áp dụng tại các điểm tiếp xúc với khách hàng.

Showroom Bentley tại TP.HCM - Ảnh: Bentley

Bà Anouk Van Houwelingen, Tổng Giám đốc PPTMG, cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực vận hành, tăng cường gắn kết khách hàng và nâng cao tiêu chuẩn bán lẻ ô tô cao cấp nhằm hỗ trợ sự phát triển dài hạn của Bentley tại Việt Nam.

“Chúng tôi vinh dự được tiếp nối hành trình của Bentley tại Việt Nam, đồng thời cam kết gìn giữ di sản của thương hiệu và liên tục nâng tầm trải nghiệm sở hữu cho các chủ nhân Bentley tại thị trường này”, bà Anouk Van Houwelingen, chia sẻ.

Tại thị trường ô tô Việt Nam, Bentley là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với thương hiệu siêu sang Mercedes-Maybach hiện đang được phân phối bởi Mercedes-Benz Việt Nam.

Bentley chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 2014 với hai showroom đặt tại Hà Nội và TP.HCM. Trước khi chuyển sang “chung nhà” với Audi và Jaguar Land Rover, thương hiệu xe hơi siêu sang đến từ Anh quốc đã phân phối một số mẫu xe như Bentayga, Continental GT, Flying Spur hay Mulsanne. Mẫu xe mới nhất của Bentley được ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2022 là Flying Spur Hybrid với mức giá bán lẻ khởi điểm từ 16,8 tỷ đồng.