Siêu môtô Kawasaki Ninja H2 nâng cấp đã trở lại, có lợi hại hơn xưa?

Kawasaki vừa xác nhận mẫu superbike trang bị động cơ siêu nạp Ninja H2 sẽ quay trở lại thị trường Anh và châu Âu vào năm 2027, sau khi bị ngừng phân phối từ cuối năm 2020. Ở lần xuất hiện trước đó, mẫu xe này đạt mức tiêu chuẩn khí thải Euro4 với công suất công bố 228 mã lực.

Để đáp ứng quy chuẩn khí thải Euro5+ khắt khe hơn hiện nay, phiên bản mới đã giảm thông số xuống còn 206,1 mã lực tại 11.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 135 Nm tại 8.500 vòng/phút. Phiên bản 2027 giữ nguyên kiểu dáng thiết kế cùng cấu trúc khung sườn dạng lưới mắt cáo.

Tuy nhiên khối động cơ đã trải qua nhiều điều chỉnh và mang nhiều nét tương đồng với dòng sport touring H2 SX hiện hành. Kawasaki cho biết hãng đã tái thiết kế toàn bộ cánh quạt siêu nạp và hệ thống hút khí. Hàng loạt chi tiết động cơ khác cũng được làm mới bao gồm piston, nắp culass, xi-lanh, trục khuỷu, trục cam, họng ga, hệ thống xả và tỷ số truyền hộp số.

Cấu hình động cơ 4 xi-lanh DOHC dung tích 998cc với đường kính và hành trình piston 76 x 55 mm vẫn được giữ nguyên. Cấu trúc này tương tự mẫu H2 SX 2026, dòng xe cũng đạt công suất cực đại 207 mã lực và mô-men xoắn 137,3Nm tại cùng mức vòng tua.

Sự tương đồng giữa các mẫu xe còn thể hiện ở việc Ninja H2 mới chuyển từ pô đôi bóng loáng sang ống xả đơn, tương tự thiết kế trên H2 SX và mẫu siêu naked bike Z H2. Thay đổi này cho thấy các cải tiến bên trong động cơ được Kawasaki rút ra từ những mẫu xe đã đáp ứng sẵn tiêu chuẩn khí thải mới.

Nâng cấp đáng chú ý tiếp theo của Ninja H2 là heo phanh Brembo Hypure 4 piston phía trước kết hợp cùng đĩa phanh bán nổi đường kính 330mm. Phía sau sử dụng đĩa phanh 250mm kết hợp heo phanh 2 piston Brembo P2 34.

Hệ thống giảm xóc gồm phuộc trước hành trình ngược KYB đường kính 43mm chỉnh toàn phần với hành trình 120mm, cùng phuộc sau Öhlins TTX36 có hành trình 135mm. Trọng lượng của Ninja H2 duy trì ở mức 238kg, không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm.

Hệ thống điện tử trên siêu mô tô Kawasaki Ninja H2 2027 mới cũng được cập nhật bao gồm khả năng kết nối điện thoại thông minh và hai giao diện hiển thị cập nhật trên bảng đồng hồ màn hình màu TFT.

Danh sách các tính năng hỗ trợ lái gồm có kiểm soát lực kéo, hỗ trợ xuất phát, chống bó cứng phanh trong cua (Cornering ABS), sang số nhanh hai chiều, kiểm soát lực phanh động cơ, trợ lực tay lái điện tử Öhlins và kiểm soát hành trình.

Cả hai phiên bản Kawasaki Ninja H2 2027 tiêu chuẩn và Carbon đều chỉ có duy nhất tùy chọn màu sơn đen bóng Mirror Coated Spark Black. Xe dự kiến bắt đầu có mặt tại các đại lý với số lượng giới hạn vào cuối năm nay.

Tại thị trường Anh, phiên bản tiêu chuẩn sẽ có giá bán 28.600 bảng, trong khi bản H2 Carbon tích hợp phần ốp đầu xe bằng nhựa gia cường sợi carbon có giá 31.350 bảng. Bên cạnh đó, biến thể dành riêng cho đường đua Ninja H2R với công suất hơn 300 mã lực tiếp tục được sản xuất với số lượng giới hạn, mức giá từ 52.000 bảng.

Video: Giới thiệu Kawasaki Ninja H2 2027 mới.