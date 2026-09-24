Cháu trai Dolly Parton bị kiện

Cháu trai Dolly Parton - Bryan Seaver bị cáo buộc đe dọa và uy hiếp nhân viên tại khách sạn, bảo tàng thuộc hệ thống kinh doanh của nữ ca sĩ quá cố ở Nashville, Tennessee.

Theo hồ sơ pháp lý Page Six tiếp cận hôm 24/9, Bryan Seaver - người từng giữ vị trí trưởng bộ phận an ninh cho Dolly Parton, bị cáo buộc nhắm đến các nhân viên của She’s Alive, LLC - đối tác kinh doanh của Dollywood, đồng thời là đơn vị quản lý những tài sản và lợi ích kinh doanh của nữ ca sĩ.

Cháu trai Dolly Parton - Bryan Seaver bị cáo buộc đe dọa và uy hiếp.

Vụ việc được cho là xảy ra tại SongTeller Hotel và Dolly’s Life of Many Colors Museum ở khu vực trung tâm Nashville. Bảo tàng này nằm trên tầng ba của khách sạn boutique cao cấp.

Hồ sơ vụ kiện cáo buộc: “Ông Seaver và các cộng sự thuộc SAPS đã đe dọa và uy hiếp nhân sự của đối tác kinh doanh Dollywood tại SongTeller Hotel và Dolly’s Life of Many Colors Museum ở trung tâm Nashville”. SAPS, viết tắt của Squadron Augmented Protection Services, là công ty an ninh có liên quan đến Seaver.

Đáng chú ý, chỉ 6 ngày trước khi Dolly Parton qua đời, Seaver được cho là đã gửi tin nhắn cho Danny Nozell - quản lý lâu năm của nữ ca sĩ, với nội dung liên quan đến việc “can thiệp vào hoạt động của Dollywood”.

Danny Nozell - quản lý lâu năm của Dolly Parton.

Theo đơn kiện, Seaver được cho là đã viết rằng ông sẽ “phá hủy toàn bộ thương hiệu” nếu các đối tác kinh doanh Dollywood không bị loại khỏi hoạt động của họ. Ông cũng được cho là đe dọa đưa những vấn đề này lên tạp chí Billboard và công khai thông tin về các đối tác của Dollywood.

Phía nguyên đơn mô tả tin nhắn trên là “lời đe dọa trực tiếp nhằm phá hoại một mối quan hệ kinh doanh cốt lõi và sử dụng việc công khai thông tin như một vũ khí” đối với She’s Alive, LLC và các đối tác.

Danny Nozell - người đã quản lý Dolly Parton hơn 20 năm được cho là đã nhanh chóng xin lệnh cấm đối với Seaver sau khi sa thải ông khỏi vị trí trưởng bộ phận an ninh. Nozell cáo buộc Seaver từng đề cập đến kinh nghiệm làm nhà thầu quân sự, khả năng tiếp cận vũ khí và năng lực sử dụng bạo lực để gây áp lực đòi tiền. Theo đơn kiện, những lời đe dọa được cho là bắt đầu từ vài tuần trước khi Dolly qua đời.

Công ty quản lý của Dolly cũng cáo buộc một số nhân viên không dám đến văn phòng vì lo ngại trước những tin nhắn bị cho là đe dọa từ Seaver.

Tuy nhiên, Seaver bác bỏ cách diễn giải này. Trao đổi với TMZ, ông khẳng định: “Không có nội dung nào trong vụ kiện này là lời đe dọa và tôi vẫn giữ quan điểm về phần lớn những bình luận đó”. Seaver cho biết ông chỉ trò chuyện thẳng thắn với Danny Nozell trong không gian riêng tư và cả hai đang cùng trải qua giai đoạn đau buồn sau sự ra đi của Dolly. Ông mô tả nhiều tin nhắn là những cuộc trò chuyện trong lúc hai người tức giận và khóc cùng nhau qua điện thoại.

Công ty quản lý của Dolly cũng cáo buộc một số nhân viên không dám đến văn phòng vì lo ngại trước những tin nhắn bị cho là đe dọa từ Seaver.

Seaver cũng cho rằng việc mình bị sa thải là bất ngờ và không được giải thích rõ ràng, đồng thời tuyên bố ông cùng đội ngũ của mình “từ chối bị đe dọa”.

Dù Seaver và các công ty an ninh của ông đã bị chấm dứt hợp tác với hệ thống của Dolly Parton, ông vẫn được cho là một trong những người thụ hưởng quỹ tín thác của nữ ca sĩ, bao gồm các lợi ích kinh doanh và bất động sản.

Bryan Seaver cũng chính là người được lựa chọn để thông báo tin Dolly Parton qua đời tới công chúng. Nữ ca sĩ qua đời ngày 25/8 ở tuổi 80 sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư được giữ kín. Bà để lại khối tài sản và đế chế kinh doanh được ước tính khoảng 450 triệu USD. Page Six cho biết đã liên hệ với Bryan Seaver, SAPS và She’s Alive, LLC để đề nghị bình luận.

Dolly Parton được cho là để lại khối tài sản và đế chế kinh doanh ước tính khoảng 450 triệu USD.