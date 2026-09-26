Nhà Trắng đón ông Tập Cận Bình với trình diễn của oanh tạc cơ B-2

Trong lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24/9, Mỹ triển khai một đội hình đặc biệt gồm oanh tạc cơ chiến lược tàng hình B-2 và 4 tiêm kích tàng hình F-22 bay qua khu vực diễn ra nghi lễ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình khi đó đang tham dự lễ đón cấp nhà nước với đội quân danh dự và các hoạt động duyệt đội hình tại Nhà Trắng. Theo kế hoạch được Nhà Trắng công bố, màn bay của oanh tạc cơ B-2 và 4 tiêm kích F-22 là phần kết của chương trình quân sự trong lễ đón.

Việc lựa chọn oanh tạc cơ tàng hình B-2 và F-22 tạo nên một màn phô diễn đáng chú ý về năng lực không quân Mỹ. Oanh tạc cơ B-2 Spirit là máy bay ném bom chiến lược tàng hình được thiết kế để xuyên qua hệ thống phòng không và thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa. Trong khi đó, tiêm kích F-22 Raptor được phát triển cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, đồng thời có khả năng thực hiện một số nhiệm vụ tấn công mặt đất.

Phi đội oanh tạc cơ B-2 và tiêm kích F-22 chào đón ông Tập Cận Bình

Đây không phải lần đầu oanh tạc cơ B-2 xuất hiện trong một sự kiện ngoại giao cấp cao. Trước đó, loại máy bay này từng tham gia các màn bay biểu diễn tại những sự kiện quan trọng của Mỹ. Trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2025, một oanh tạc cơ B-2 cũng xuất hiện trong màn chào đón tại Alaska.

Màn bay diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang tìm cách duy trì ổn định quan hệ song phương, dù vẫn tồn tại nhiều bất đồng về thương mại, công nghệ và an ninh. Chuyến thăm Mỹ của ông Tập kéo dài từ ngày 23 đến 25/9, theo lời mời của Tổng thống Trump.

Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Trump mô tả quan hệ với ông Tập là một "tình bạn thật sự tuyệt vời" và nhấn mạnh khả năng hợp tác giữa 2 nước. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có thương mại, công nghệ, đất hiếm và trí tuệ nhân tạo.

Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-2 cũng mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Mỹ hiện là quốc gia duy nhất đã đưa oanh tạc cơ chiến lược tàng hình vào hoạt động.

Màn bay của oanh tạc cơ B-2 và F-22 vì vậy không chỉ là một phần nghi lễ. Nó đồng thời đưa những khí tài hiện đại nhất của không quân Mỹ vào một sự kiện ngoại giao đặc biệt quan trọng giữa Washington và Bắc Kinh.

Theo Reuters; AP