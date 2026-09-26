Phó Thống đốc bang New Jersey từ chức sau cáo buộc quấy rối phụ nữ

Ông Dale Caldwell

Theo kết luận điều tra dài 61 trang do cựu Tổng chưởng lý bang New Jersey Christopher Porrino thực hiện và công bố ngày 24-9, cuộc điều tra được khởi động từ tháng 5 sau một đơn tố cáo ẩn danh.

Ông Caldwell, 65 tuổi đã có những lời lẽ mang tính xúc phạm với các nữ nhân viên.

Ông đã nhiều lần tìm cách vận động thăng chức cho một nữ nhân viên nhà nước đang có quan hệ tình cảm với mình, nhưng không khai báo mối quan hệ theo quy định.

Ngoài ra, ông Caldwell bị cáo buộc đưa khách cá nhân tới các sự kiện có bán vé do ngân sách chi mà không xin phép và không thanh toán tiền vé.

Báo cáo kết luận ông Caldwell đã có những vi phạm nghiêm trọng và lặp lại nhiều lần.

Tại cuộc họp báo thông báo việc từ chức, Thống đốc Sherrill, người vừa nhậm chức hồi tháng 1-2026, cho biết bà cam kết thay đổi "văn hóa bao che" lâu nay ở Trenton, thủ phủ bang New Jersey.

"Ở Trenton đã tồn tại một văn hóa, có lẽ từ khi lập quốc đến nay, là lờ đi chuyện này", bà nói. "Đó không phải kiểu chính quyền mà tôi điều hành. Tôi muốn có sự thay đổi văn hóa này một cách nghiêm túc".

Tuy nhiên, ông Caldwell nói quyết định từ chức là để tránh gây cản trở công việc quan trọng của chính quyền bà Sherrill, đồng thời khẳng định: "Quyết định từ chức của tôi không đổng nghĩa với việc chấp nhận kết quả báo cáo".

Bà Sherrill đã bổ nhiệm bà Shirley Emehelu, quyền Kiểm toán trưởng bang làm quyền Phó Thống đốc, phụ trách giám sát bầu cử thay thế ông Caldwell.

Thống đốc cho biết sẽ quyết định người thay thế chính thức trong vòng 45 ngày.

Vụ từ chức diễn ra chỉ 6 tuần trước cuộc bầu cử giữa kỳ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ, và đảng Cộng hòa đã liên tục công kích bà Sherrill trong nhiều tuần qua về việc xử lý bê bối của cấp phó.

Theo Reuters