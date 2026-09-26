Đề xuất gây chú ý của Tổng thống Trump về cuộc gặp Putin - Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/7/2026. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Moskva gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Ukraine sau đó bác thông tin này, trong khi Washington đang thúc đẩy một cuộc gặp ba bên ở cấp kỹ thuật nhằm tìm hướng chấm dứt xung đột.

Bloomberg đưa tin, Kiev bác bỏ

Bloomberg ngày 25/9 dẫn các nguồn tin thân cận với ông Zelensky cho biết ông Trump đưa ra đề xuất trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine bên lề tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tại New York. Theo các nguồn tin này, ông Zelensky đã từ chối.

Bloomberg cho biết đề xuất trên khiến Tổng thống Ukraine không hài lòng. Bài viết cũng dẫn lại phản ứng của ông Zelensky với các phóng viên bên ngoài trụ sở LHQ hôm 23/9 khi được hỏi bao giờ ông sẽ tới Moskva. Ông đáp bằng một câu nói mang tính mỉa mai về việc tới đó “trên một tên lửa”.

Tuy nhiên, Dmytro Lytvyn, cố vấn truyền thông của Tổng thống Ukraine, ngày 25/9 đã bác thông tin Bloomberg, gọi đây là “thông tin sai”. Các quan chức Ukraine cho biết cuộc trao đổi giữa ông Trump và ông Zelensky có đề cập khả năng tổ chức đàm phán ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga, nhưng không có đề xuất ông Zelensky tới Moskva.

Mỹ thúc đẩy kênh đàm phán mới

Dù thông tin về đề xuất tới Moskva đang bị Kiev phủ nhận, Washington thực tế vẫn đang thúc đẩy một cuộc tiếp xúc mới giữa ba bên. Ngày 25/9, ông Zelensky cho biết Mỹ đề xuất tổ chức một cuộc gặp ở cấp kỹ thuật giữa Mỹ, Ukraine và Nga, đồng thời nêu Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là một địa điểm có thể tổ chức. Kiev đang chờ Washington đề xuất thời gian cụ thể.

Ông Zelensky cho biết sau cuộc gặp với ông Trump tại New York, các nhóm đàm phán Ukraine và Mỹ đã trao đổi về những chi tiết của cuộc gặp tiềm năng. Ukraine sẽ thảo luận với các nước châu Âu, trong khi phía Mỹ trao đổi với Nga, trước khi các bên đánh giá lại tình hình trong khoảng 10 ngày. Điện Kremlin cũng cho biết một cuộc gặp ba bên với Mỹ và Ukraine có thể diễn ra trong thời gian tới.

Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao nhằm tìm cách chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Đầu tháng 9, đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã lần lượt tới Moskva và Kiev. Sau các cuộc gặp, phía Mỹ cho biết muốn duy trì đà ngoại giao, dù chưa đạt được đột phá về những vấn đề cốt lõi.

Moskva và Kiev vẫn khác biệt về điều kiện

Trong khi Washington tìm cách đưa các bên trở lại bàn đàm phán, Moskva và Kiev vẫn có những khác biệt lớn về điều kiện giải quyết xung đột. Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng cho rằng một thỏa thuận cần xử lý những nguyên nhân mà Moskva xác định là gốc rễ của cuộc xung đột và tính đến tình hình thực tế trên chiến trường.

Ngày 25/9, Tổng thống Putin cho biết các đề xuất giải quyết xung đột vẫn “nằm trên bàn”, nhưng Moskva cần cân nhắc lợi ích của mình trước khi quyết định các bước tiếp theo.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận từng phần nhằm giảm giao tranh. Sau cuộc gặp với ông Trump, ông Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng thảo luận về một thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng và đang xem xét những bước đi liên quan hoạt động hàng hải ở Biển Đen.