Thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc kết thúc: Tổng thống Trump đánh giá 'rất hiệu quả', tiết lộ về cuộc gặp tiếp theo

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm tại Nhà Trắng ngày 24/9. (Nguồn: SCMP)

Trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm riêng kéo dài khoảng 90 phút. Theo thông tin từ phía Trung Quốc, ông Trump và ông Tập Cận Bình đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có tình hình Trung Đông, Ukraine và Bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Mỹ sau đó cho biết hai bên cũng thảo luận về xung đột tại Iran.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là một trong những vấn đề được đề cập trong chương trình nghị sự, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh trong lĩnh vực này.

Ông Trump cho biết, những người tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung đã hưởng ứng ý tưởng của ông về việc sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” (SI) thay cho AI trong một số văn bản của chính phủ Mỹ.

Trong ngày cuối chuyến thăm, ông Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tới Trung Quốc dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến vào tháng 11.

Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami, bang Florida, vào tháng 12. Nếu các kế hoạch trên được thực hiện, ông Trump và ông Tập Cận Bình sẽ có thêm hai cuộc gặp trực tiếp trước khi năm 2026 kết thúc.

Tổng thống Trump cùng ngày xác nhận sẽ có hai cuộc gặp trên, đồng thời đánh giá cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa qua là “rất hiệu quả”.

Phát biểu với báo giới và trong các bài đăng trên mạng xã hội sau cuộc gặp, ông Trump cho biết “những điều tuyệt vời sẽ xảy ra”, song không công bố chi tiết về các kết quả cụ thể. Nhà Trắng cũng chưa công bố nội dung đầy đủ của cuộc hội đàm kín giữa hai nhà lãnh đạo.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh tiếp tục tìm cách quản lý những bất đồng về thương mại, công nghệ và một loạt vấn đề chiến lược. Tuy nhiên, hai bên không công bố thỏa thuận lớn mới nào sau cuộc gặp.