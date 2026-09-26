Bahrain phản đối biến Hormuz thành công cụ cưỡng ép kinh tế

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc ở New York ngày 25/9, Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani cho biết, quyền quá cảnh qua eo biển Hormuz được luật pháp quốc tế bảo đảm đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia, khẳng định hoạt động quá cảnh qua tuyến đường thủy quốc tế này không thể bị đình chỉ hoặc áp đặt các điều kiện đơn phương.

"Bahrain kiên quyết bác bỏ bất kỳ cơ chế cấp phép hoặc thu phí nào được áp đặt đối với hoạt động qua lại eo biển", ông Al Zayani tuyên bố.

Quan chức ngoại giao Bahrain cũng phản đối việc sử dụng các tuyến đường thủy quốc tế như công cụ gây sức ép hoặc cưỡng ép kinh tế, đồng thời cảnh báo việc chấp nhận các hạn chế tại eo biển Hormuz có thể tạo tiền lệ cho những tuyến đường chiến lược khác.

Theo ông Al Zayani, không gì có thể thay thế quyền quá cảnh qua eo biển Hormuz hoặc trở thành lý do để áp đặt các hạn chế đối với hoạt động hàng hải.

Trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Bahrain cáo buộc Iran đã tiến hành gần 7.000 cuộc tấn công nhằm vào các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Jordan, sử dụng 1.700 tên lửa đạn đạo, 80 tên lửa hành trình và 5.220 thiết bị bay không người lái (UAV).

Ông Al Zayani nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại và những hạn chế đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đã gây ảnh hưởng vượt xa khu vực vùng Vịnh, làm gia tăng chi phí năng lượng, lương thực, vận tải biển và bảo hiểm, đồng thời gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, ông cũng lên án các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào các cơ sở dân sự và địa điểm linh thiêng của Hồi giáo ở Ả Rập Xê-út, cũng như những mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Bab el-Mandeb và Biển Đỏ.

Ông Al Zayani cho rằng an ninh tại eo biển Hormuz, Biển Đỏ, vịnh Aden hay eo biển Bab el-Mandeb là một phần của cùng một hệ thống an ninh hàng hải; cảnh báo các mối đe dọa tại một tuyến đường thủy có thể ảnh hưởng đến hoạt động tại những tuyến khác.