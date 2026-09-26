Tổng thống Nga Putin khẳng định thiện chí nối lại đàm phán với Ukraine, nói gì về quan hệ Mỹ-Trung?

Nga sẵn sàng xem xét nối lại đàm phán với Kiev sau các cuộc bầu cử tại Ukraine. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, phát biểu với báo giới sau phiên toàn thể Diễn đàn Văn hóa Thống nhất tại St. Petersburg, ông Putin cho biết, mọi đề xuất liên quan giải pháp hòa bình hiện vẫn “được đặt trên bàn”, song Nga sẽ “nghiêm túc xem xét vấn đề” và đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của nước này.

Theo Tổng thống Nga, các cuộc tấn công của Ukraine đã gây thương vong và làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự, năng lượng, cũng như hơn 100 tàu trên Biển Đen, trong đó có tàu mang cờ Nga và các nước khác. Ông cho biết Nga đã khắc phục những thiệt hại này.

Ông Putin cho rằng, các biện pháp đáp trả của Moscow đủ mạnh khiến Kiev hiện tìm cách chấm dứt các cuộc tấn công, trong đó có những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Về quan hệ với châu Âu, Tổng thống Putin bác bỏ những nhận định cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với châu lục này, khẳng định Moscow “không có kế hoạch” tiến hành hành động quân sự nào nhằm vào châu Âu và “không có cơ sở” để làm như vậy. Ông cáo buộc các chính phủ châu Âu đang tìm cách biện minh cho việc tiếp tục hỗ trợ Kiev bằng cách mô tả Nga là mối đe dọa.

Liên quan các nước Baltic, ông Putin cho biết, Nga nhận thức được những gì Moscow coi là hành vi vi phạm quyền của cộng đồng nói tiếng Nga tại khu vực này, nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của đồng bào mình, nhưng trong khuôn khổ luật pháp quốc tế".

Về quan hệ Mỹ-Trung, ông Putin hoan nghênh các cuộc đàm phán giữa hai nước, cho rằng các thỏa thuận giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ có tác động đến kinh tế toàn cầu. Ông cho biết quan hệ kinh tế Nga-Mỹ hiện “gần như bằng 0”, trong khi kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã đạt 240 tỷ USD.

Ông Putin cũng cho biết chưa quyết định có tham dự Hội nghị cấp cao APEC sắp tới tại Trung Quốc hay không, và quyết định này sẽ phụ thuộc vào tình hình trong nước. Theo ông, đây là một sự kiện quốc tế quan trọng và ông đã nhận được lời mời tham dự.