Nga phản ứng trước các cuộc tấn công tàu dầu ở Biển Đen

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Peskov cho biết, vấn đề an ninh Biển Đen đang được nhiều quốc gia quan tâm, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đây là một vấn đề cấp thiết.

Ông Peskov nói: "Phía Thổ Nhĩ Kỳ thực sự đã đưa ra các đề xuất về bảo đảm an ninh tại Biển Đen, nhưng chưa có cuộc đàm phán thực chất nào về vấn đề này".

"Về việc bảo đảm an ninh tại Biển Đen với giải pháp mang tính toàn diện. Hiện khó có thể hình dung những giải pháp riêng lẻ cho từng lĩnh vực. Điều này đòi hỏi các cuộc đàm phán rất phức tạp. Cần có một giải pháp tổng thể", ông Peskov nhấn mạnh.

Đề cập tới các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền, ông Peskov cho rằng phía Ukraine đã nhắm mục tiêu vào tàu thương mại và tàu chở dầu của Nga, cũng như các tàu mang cờ nước ngoài. Ông cũng cáo buộc Ukraine sử dụng UAV tấn công các tàu thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Ukraine đã bắt đầu tấn công tàu thương mại và tàu chở dầu của chúng tôi, cũng như các tàu thương mại và tàu chở dầu mang cờ nước ngoài, trong đó có những tàu có liên quan đến Mỹ, đồng thời sử dụng UAV tấn công các tàu thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đã dẫn tới các hành động đáp trả từ Nga”, người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.

Ông Peskov cũng thông báo, Nga đang theo dõi sát việc các nước cung cấp vũ khí và cấp giấy phép sản xuất vũ khí cho Ukraine.

Về hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga, ông Peskov cho rằng việc đáp ứng nhu cầu trong nước và dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vẫn chưa đủ để đưa nguồn nhiên liệu này trở lại thị trường quốc tế. Ngoài ra, để dầu diesel của Nga có thể trở lại thị trường quốc tế, nguồn nhiên liệu này cũng cần được lưu thông mà không gặp các rào cản do biện pháp trừng phạt và hạn chế.

"Để các thị trường quốc tế được cung ứng đầy đủ, dầu diesel cần được đưa tới đó mà không bị cản trở, tức là không chịu các biện pháp trừng phạt, không bị áp đặt các hạn chế hay rào cản", ông Peskov nhấn mạnh.

Điện Kremlin cũng không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiếp xúc với người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic để thảo luận về hợp đồng khí đốt.