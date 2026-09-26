Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày

Eo biển Hormuz có vị trí chiến lược.

Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp quốc ngày 25/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã chuyển tới Mỹ một đề xuất cụ thể thông qua trung gian Qatar, cho phép mở cửa eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế trong vòng 7 ngày sau khi Mỹ - Iran đạt được thỏa thuận.

Theo quan chức ngoại giao Iran, nếu các điều kiện được đáp ứng, eo biển Hormuz có thể được mở lại và các hoạt động hàng hải sẽ được khôi phục trong vòng 7 ngày.

Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh rằng, quyết định hiện phụ thuộc vào Mỹ và mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng nếu Mỹ thực sự muốn tiến tới một thỏa thuận.

Được biết, bản kế hoạch mới của Iran yêu cầu chấm dứt toàn bộ các hành động không thiện chí tại Trung Đông, bao gồm cả tại Liban và Yemen. Ngoài ra, Iran cũng đưa ra các điều kiện như: Mỹ phải giải tỏa ít nhất 12 tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này và chấm dứt chiến dịch phong tỏa hàng hải của quân đội Mỹ.

Theo lộ trình này, đúng vào ngày thứ 7 của thỏa thuận ngừng bắn, Iran sẽ chính thức mở lại tuyến hàng hải Hormuz.

Tháng 6 vừa qua, Mỹ và Iran cũng từng ký một bản ghi nhớ nhằm hạ nhiệt xung đột, mở lại eo biển. Tuy nhiên, thỏa thuận đã nhanh chóng đổ vỡ ngay sau đó khi Iran tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các tàu thương mại bị cáo buộc đi chệch hải trình quy định.