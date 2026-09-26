Dolly Parton góp giọng trong ca khúc cuối cùng trước khi qua đời, song ca với U2

Dolly Parton sẽ tiếp tục xuất hiện trong âm nhạc sau khi qua đời khi góp giọng trong Torn, ca khúc hợp tác với U2 nằm trong album mới Carnaval De Luz của ban nhạc Ireland. Đây được cho là bản thu âm cuối cùng mà nữ ca sĩ thực hiện trước khi qua đời.

Dolly Parton qua đời ngày 25/8, ở tuổi 80, sau một thời gian ngắn chống chọi với bệnh ung thư. Theo Rolling Stone, nữ ca sĩ đã thu âm phần giọng hát cho Torn vào tháng 6, chỉ khoảng hai tháng trước khi qua đời.

Chia sẻ về quá trình thực hiện ca khúc, Bono cho biết Parton đã rời khỏi giường khi đang bị bệnh để hoàn thành phần thu âm. "Khi cô ấy bị ốm, cô ấy đã rời khỏi giường để hát bài hát này", thủ lĩnh U2 nói. Bono thừa nhận hiện tại anh thậm chí cảm thấy khó có thể nghe lại bản thu.

Torn được đồng sáng tác bởi các thành viên U2, Dolly Parton và Johnny McDaid của Snow Patrol. Ban đầu, Bono tìm đến Parton để mời bà tham gia một dự án riêng lấy cảm hứng từ âm nhạc dân gian Ireland. Tuy nhiên, Parton cho rằng chất liệu này quá đậm màu sắc Ireland đối với mình và đề nghị Bono cân nhắc một ca khúc do bà sáng tác có tên Torn.

Sau đó, Bono và Johnny McDaid chỉnh sửa lời bài hát, xây dựng câu chuyện xoay quanh góc nhìn của một người mẹ chứng kiến gia đình mình tan vỡ. Parton đồng ý thể hiện phiên bản mới và trực tiếp tham gia hoàn thiện ca khúc.

Theo Bono, Parton đã dành toàn bộ tâm huyết cho buổi thu âm. Nhà sản xuất Jacknife Lee cho biết nữ ca sĩ rất tự hào về phần thể hiện của mình và hài lòng với bản thu hoàn chỉnh. Trước khi qua đời, Parton cũng đã nghe và phê duyệt bản phối cuối cùng của Torn.

Ca khúc có sự đóng góp của nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ Daniel Lanois ở phần guitar pedal steel. Torn dự kiến trở thành ca khúc khép lại Carnaval De Luz, album phòng thu thứ 16 của U2, dự kiến phát hành ngày 13/11.

Ngay sau khi Dolly Parton qua đời, U2 đã bày tỏ sự tiếc thương và hé lộ về ca khúc hợp tác giữa hai bên. Ban nhạc viết trên Instagram: "Mỗi trái tim đều tan vỡ".

U2 và Dolly Parton vốn có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm. Hồi tháng 1, Bono từng gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 của Parton theo cách đặc biệt khi cử một nghệ sĩ thổi kèn túi tới biểu diễn, cùng bánh sinh nhật và bia Guinness.

Việc Torn xuất hiện trong album mới của U2 cũng khiến ca khúc mang ý nghĩa đặc biệt khi trở thành một trong những dấu ấn cuối cùng trong sự nghiệp âm nhạc của Dolly Parton. Nữ ca sĩ vẫn hoạt động tích cực trong những năm cuối đời, liên tục hợp tác với nhiều tên tuổi lớn.

Năm 2025, Parton góp mặt cùng Sabrina Carpenter trong phiên bản mới của Please Please Please. Trước đó, album Rockstar phát hành năm 2023 quy tụ hàng loạt nghệ sĩ đình đám như Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Sting, Miley Cyrus và Stevie Nicks.

Rockstar cũng trở thành album có thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của Parton trên Billboard 200, đạt vị trí thứ ba. Sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cho thấy sức ảnh hưởng lâu dài của nữ ca sĩ đối với âm nhạc đại chúng.

Trong khi đó, Carnaval De Luz được U2 phát hành đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ban nhạc. Đây cũng là album phòng thu gồm các ca khúc mới đầu tiên của U2 kể từ Songs Of Experience năm 2017.

Ngày 24/9, U2 tiếp tục giới thiệu Silencio, ca khúc mới nhất nằm trong album. Với Torn, album không chỉ đánh dấu chặng đường mới của U2 mà còn lưu giữ giọng hát của Dolly Parton trong bản thu âm cuối cùng của bà - một sản phẩm được hoàn tất khi nữ ca sĩ vẫn đang chiến đấu với bệnh tật.