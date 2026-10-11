Người đẹp Tanzania gây tranh cãi khi đăng quang Miss Grand International 2026

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Ở tuổi 30, Jihan sở hữu kinh nghiệm đáng chú ý tại các đấu trường nhan sắc. Người đẹp mang hai dòng máu Tanzania và Lebanon, từng đăng quang Miss Universe Tanzania 2016 và đại diện quốc gia tham dự Miss Universe cùng năm. Sau gần 10 năm vắng bóng tại các cuộc thi quốc tế, cô trở lại và chinh phục thành công chiếc vương miện Miss Grand International 2026.

Người đẹp sở hữu chiều cao 1m75. Ngoài hoạt động người mẫu, Jihan còn có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại điện tử, hiện đang làm việc tại Trung Quốc. Người đẹp gây chú ý với phong thái trình diễn tự tin cùng câu chuyện cá nhân gắn với tinh thần độc lập, trách nhiệm và sự kiên cường.

Trong phần thi ứng xử của Top 5, khi được hỏi về những phẩm chất cần có của một người phụ nữ bản lĩnh, Jihan đề cao lòng tốt và lấy mẹ làm hình mẫu truyền cảm hứng. Theo cô, sự tử tế không chỉ thể hiện qua cách đối xử với những người xung quanh mà còn có thể tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội.

Chiến thắng của Jihan đánh dấu lần đầu tiên Tanzania đăng quang Miss Grand International, và cũng là quốc gia châu Phi đầu tiên chiến thắng ở đấu trường nhan sắc này.

Kết quả chung cuộc của Top 5 Miss Grand International 2026, với các vị trí Á hậu lần lượt thuộc về:

- Á hậu 1 Shyare Andrade đến từ Ecuador.

- Á hậu 2 Beau Megan Goos đến từ Hà Lan.

- Á hậu 3: Ximena Carrillo đến từ Guatemala.

- Đại diện Việt Nam là Emoura Phạm gây tiếc nuối khi dừng chân ở vị trí Á hậu 4.

Sau khi đêm thi kết thúc, hàng chục ngàn người hâm mộ đã thả phẫn nộ tại các bài đăng tại trang chủ của Miss Grand International, vì cho rằng kết quả cuộc thi năm nay là không hợp lý.