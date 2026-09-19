Chắp cánh ước mơ

“Điểm tựa” của trẻ mồ côi

Em Phạm Trung Hiếu, ở thôn Vạn Lộc, xã Bố Trạch, mồ côi bố từ khi mới 2 tháng tuổi. Khi em tròn 1 tuổi thì mẹ đi thêm bước nữa. Hiện Hiếu đang sống cùng bà nội tuổi đã cao trong căn nhà nhỏ. Cuộc sống của hai bà cháu chủ yếu dựa vào sự sẻ chia, đùm bọc của người thân và bà con lối xóm. Không chỉ thiếu thốn tình cảm gia đình, Hiếu còn mắc căn bệnh hiểm nghèo về tiểu cầu. Định kỳ mỗi tháng, hai bà cháu lại phải vào Bệnh viện Trung ương Huế để thăm khám và điều trị.

Biết được hoàn cảnh của Hiếu, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bố Trạch đã kết nối với Ngân hàng Agribank-Chi nhánh Bắc Quảng Bình, Phòng Giao dịch Thọ Lộc nhận đỡ đầu em với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/năm.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao quà đỡ đầu cho các em học sinh tại Trường tiểu học số 1 Kim Phú - Ảnh: P.V

Chị Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Bố Trạch cho biết, để chương trình “Mẹ đỡ đầu” đạt hiệu quả thiết thực, Hội LHPN xã cùng các chi hội trực thuộc đã chủ động rà soát, nắm bắt cụ thể hoàn cảnh của từng trẻ mồ côi trên địa bàn. Qua đó, hội tích cực vận động cán bộ, hội viên và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ năm 2025 đến nay, Hội LHPN xã Bố Trạch đã kết nối, nhận đỡ đầu 17 trẻ mồ côi. Đặc biệt, dịp đầu năm học mới vừa qua, hội đã phối hợp với các đơn vị trao 76 suất quà cho các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại phường Đồng Thuận, công tác hỗ trợ trẻ mồ côi cũng được triển khai linh hoạt và hiệu quả. Chị Phan Thị Sâm, Chủ tịch Hội LHPN phường Đồng Thuận chia sẻ: “Bằng nhiều cách làm khác nhau, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường đã có những việc làm ý nghĩa, thiết thực để giúp đỡ các em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chị em trong hội còn thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, đồng hành với các em trong cuộc sống, trở thành điểm tựa tinh thần, giúp các em vượt qua khó khăn, thêm tự tin trong học tập và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai. Từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN phường Đồng Thuận đã kết nối, nhận đỡ đầu 27 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 250 triệu đồng”.

Lan tỏa nguồn lực, thắp sáng ước mơ

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hà, chương trình “Mẹ đỡ đầu” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm kêu gọi sự chung tay, góp sức của toàn xã hội để chia sẻ, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động thiết thực để các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh thể hiện vai trò, trách nhiệm trong hành trình kết nối yêu thương, góp phần làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN tỉnh đã kết nối, vận động hỗ trợ 75 trẻ mồ côi, với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Đồng hành cùng chương trình có nhiều đơn vị tiêu biểu, như: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty CP Môi trường và Phát triển đô thị, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển, Agribank-Chi nhánh Quảng Trị, Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Trị, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị…

Để “tiếp sức” trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm học mới 2026-2027, Hội LHPN tỉnh đã phân bổ 462 triệu đồng hỗ trợ cho 30 trẻ mồ côi, chuyển kinh phí về các địa phương để trao cho các em trước ngày khai giảng.

Ngoài công tác vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, Hội LHPN các cấp còn chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện các mô hình: “Thu gom phế liệu xây dựng quỹ tình thương”, “Ngôi nhà xanh”, “Biến rác thành tiền”... để tạo nguồn quỹ nhận đỡ đầu trẻ mồ côi.

Để chương trình thực sự lan tỏa và có tính bền vững, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục rà soát số trẻ có hoàn cảnh khó khăn để tăng cường kết nối, huy động ngày càng nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đồng hành. Các cấp hội cũng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hiểu ý nghĩa của chương trình, từ đó cùng chung tay chăm sóc để các em giảm bớt thiệt thòi, tự tin vươn lên trong cuộc sống.