Phường Hồng Hà vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh sau mưa

Tại các địa bàn bị ngập trong đợt mưa vừa qua (ngõ 39 và ngõ 55 phố Tứ Liên; ngách 45/172 Âu Cơ, ngách 55/172 Âu Cơ; ngõ 10, ngõ 12, ngõ 238, ngõ 240 Âu Cơ), Trạm Y tế phường đã phát 25 kg Cloramin B, 30 kg vôi bột cho 250 hộ dân.

Cùng với việc khử khuẩn tại các khu vực công cộng, các nhân viên y tế đã hướng dẫn người dân làm sạch, cọ rửa và khử khuẩn nền nhà, tường, bề mặt thường xuyên tiếp xúc bằng các hóa chất khử khuẩn phù hợp theo hướng dẫn của ngành y tế; tổng vệ sinh nhà cửa, sân vườn, đường ngõ và khu vực xung quanh nhà.

Các nhân viên y tế khử khuẩn tại khu vực công cộng và hướng dẫn người dân tổng vệ sinh môi trường. Ảnh: PHH

Đồng thời, kiểm tra, vệ sinh và khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt; không sử dụng nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm khi chưa được xử lý an toàn; hướng dẫn thu gom rác thải và các chất thải; loại bỏ các vật dụng, dụng cụ có khả năng chứa nước đọng để phòng chống muỗi và bọ gậy, góp phần phòng bệnh sốt xuất huyết.

Người dân cũng được hướng dẫn giữ gìn vệ sinh cá nhân, chủ động theo dõi sức khoẻ và liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn và xử trí kịp thời khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, tiêu chảy, đau mắt, phát ban…

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn, những ngày qua, trên địa bàn phường Hồng Hà xuất hiện tình trạng úng ngập cục bộ tại các ngõ 28, ngõ 32, ngõ 39 Tứ Liên, ngõ 310 Nghi Tàm, ngõ 234 Âu Cơ… ảnh hưởng đến đi lại, sinh hoạt của người dân.

Lãnh đạo phường Hồng Hà chỉ đạo công tác khắc phục úng ngập trên địa bàn. Ảnh: PHH

Đảng ủy, UBND phường Hồng Hà đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra thực địa, rà soát nguyên nhân, khoanh vùng từng điểm ngập; đồng thời huy động nhân lực, phương tiện khơi thông dòng chảy, giải tỏa các vị trí ách tắc và tăng cường tiêu thoát nước.

Các lực lượng chức năng đã thường xuyên bám sát địa bàn, theo dõi tình hình nước rút, kịp thời xử lý những vị trí phát sinh. Đến ngày 18-9, tình trạng ngập tại 5 điểm trên đã từng bước được khắc phục. Đồng thời, UBND phường Hồng Hà cũng tiếp tục triển khai dự án gia cố bờ mương thoát nước liên phường, đoạn từ ngõ 238 Âu Cơ đến ngõ 124 Âu Cơ.

Thời gian tới, phường Hồng Hà sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất và triển khai các giải pháp về hạ tầng thoát nước, khắc phục kịp thời các điểm úng ngập cục bộ, bảo đảm vệ sinh môi trường và đời sống nhân dân.