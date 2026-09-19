Công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Sáng 19/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi Lễ.
Tại buổi Lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu đã công bố Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.
Theo Nghị quyết, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Thành phố Bắc Ninh giáp các đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.
Cũng tại buổi lễ, ông Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/anh-cong-bo-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-ve-thanh-lap-thanh-pho-bac-ninh-va-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat.html