Công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại. Ảnh: Quang Vinh

Tại buổi Lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu đã công bố Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Theo Nghị quyết, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Thành phố Bắc Ninh giáp các đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh

Cũng tại buổi lễ, ông Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Đảng bộ chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Quang Vinh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Quang Vinh

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh