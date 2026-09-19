Bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân - luôn xem người bệnh như người thân của mình

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân hiện ngụ ấp 2, xã Tràm Chim đã nghỉ hưu trên 13 năm. Về hưu, nhưng bác sĩ Nhân vẫn chưa nghỉ ngơi. Hàng ngày, với chiếc xe Honda và máy ảnh, ông đã rong ruổi trên khắp nẻo đường, bờ kênh, đồng ruộng… sáng tác những bức ảnh nghệ thuật, ghi lại những tấm hình đẹp của cuộc sống thường ngày nơi miền thôn dã. Cùng với đó, ông còn làm thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khốn khó, bất hạnh, vượt lên chính mình, hướng tới tương lai tươi đẹp… góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt lời kêu gọi của Chính phủ: "Không để ai bị bỏ lại phải sau"!

Bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân (cầm len bìa phải) tại Lễ khởi công xây tặng căn nhà tình thương cho hộ bà Bạch Yến ở ấp 2 xã Tràm Chim. Ảnh nhân vật cung cấp.

Hơn 13 năm về hưu, bác sĩ Nhân vừa trích lương hưu hằng tháng của mình, vừa vận động bạn bè, người thân… giúp những mảnh đời bất hạnh có được căn nhà ấm áp tình thương và nhiều phần quà hỗ trợ các hộ nghèo; trẻ em mồ côi, cơ nhỡ; học sinh khó khăn; giúp những người bệnh nghèo có điều kiện chữa trị vượt qua bệnh tật…

Nổi bật, tại Lễ phát động thực hiện chương trình "Tết Quân - Dân" xã Tràm Chim năm 2027, bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân đã hỗ trợ 80 triệu đồng, cất tặng 1 căn nhà tình thương cho hộ bà Nguyễn Thị Bạch Yến ở ấp 2 đang lâm vào cảnh neo đơn, khó khăn về nhà ở. Tính từ năm 2022 đến nay, ông vừa xuất tiền của mình, vừa vận động bạn bè, người thân đóng góp lập "Quỹ hỗ trợ bệnh nhân khi cấp cứu" và "Quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo" để hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được mổ tim, khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà Tết, học bổng, mua sắm quần áo đồng phục cho học sinh, xây cất mới và sửa chữa nhà tình thương… với tổng cộng trên 1,5 tỷ đồng.

Bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân (thứ tư từ phải qua) tại Lễ phát động Tết Quân Dân xã Tràm Chim. Ảnh nhân vật cung cấp.

Còn nhớ, khi cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vào giai đoạn rất quyết liệt, bác sĩ Nhân đã tự nguyện xông pha tham gia tích cực vào công tác thiện nguyện vận chuyển từng phần quà đến tận từng nhà trao tặng cho các hộ khó khăn ở địa phương…

Bác sĩ Hiếu Nhân cho biết: "Tôi là bác sĩ đầu tiên được phân công làm việc tại Tam Nông và gắn bó với người dân nơi đây; không quên những chuyến khám bệnh ở cơ sở bằng xe trâu qua những cánh đồng lầy lội hay bằng xuồng ba lá luồn lách qua các tuyến kênh rạch ngoằn ngoèo; những ca cấp cứu như thủng ruột do thương hàn, vỡ lách, vỡ bàng quang, áp-xe gan, thai ngoài tử cung… tưởng chừng khó có thể xử trí trong điều kiện y tế còn nhiều thiếu thốn. Nhưng tôi và các cộng sự đã nhiều lần kịp thời cứu chữa, giúp người bệnh vượt qua những tình huống nguy kịch”.

Bs Nguyễn Hiếu Nhân trao tiền hỗ trợ hộ khó khăn bị thiệt hại tài sản do cháy chợ Tam Nông. Ảnh nhân vật cung cấp.

Đưa đôi mắt nhìn về phía xa xăm, bác sĩ Nhân nhớ như in trường hợp một cháu bé mới 6 tháng tuổi bị lồng ruột, rơi vào tình trạng hôn mê. Trong điều kiện y tế thiếu thốn lúc bấy giờ, việc điều trị cho cháu vô cùng khó khăn. Bác sĩ Nhân quyết định chuyển cháu lên tuyến trên. Mọi thứ đã sẵn sàng thì cha cháu bé buồn bã van xin:

“Con tôi chuyển lên trên thì có cơ hội được cứu, nhưng nếu tôi đi thì 9 đứa con ở nhà không ai chăm lo, rồi sẽ bị chết đói!”.

Trước tình cảnh ấy, bác sĩ Nhân quyết định xin lãnh đạo cho phép phẫu thuật ngay tại chỗ. Đêm hôm đó, ca mổ được tiến hành dưới ánh sáng của một chiếc đèn bình ắc-quy mượn từ người đi soi ếch. Trong điều kiện thiếu thốn đến vậy, ca phẫu thuật vẫn thành công. Đứa trẻ năm nào nay đã là một người trung niên khỏe mạnh. Mỗi lần gặp lại bác sĩ Nhân, người ấy vẫn gọi thân mật: “Ba Nhân!”.

Cầm bình tích, rót thêm nửa chung trà nóng, bác sĩ Hiếu Nhân kể tiếp về những tình cảm đặc biệt mà bà con dành cho mình:

“Nhiều bà con vì yêu quý mình nên đã đặt tên cho con là Nguyễn Hiếu Nhân, Trần Hiếu Nhân, Lê Hiếu Nhân, Võ Hiếu Nhân, Lưu Hiếu Nhân… Tính ra, đã có đến hàng chục đứa cùng tên và chữ lót như thế.

Có gia đình rất nghèo, ban đêm phải đi soi từng con ếch, câu từng con cá. Vậy mà khi bắt được con cá lớn, dù đã giữa khuya, họ vẫn gõ cửa nhà ba Nhân để chỉ tặng con cá lóc vừa mới câu được. Nếu tôi không nhận, họ giận, nhất định không chịu về, nên tôi đành nhận để họ vui.

Thật hạnh phúc biết bao khi mình đã làm được những việc có ích cho bà con”.

Bs Nguyễn Hiếu Nhân trao quà và nhà tình thương cho hộ nghèo. Ảnh nhân vật cung cấp

Còn nhớ trong dịp làm phim tài liệu về ngành Y tế địa phương kỷ niệm 35 năm thành lập và phát triển, tôi có hỏi thầy thuốc ưu tú Nguyễn Hiếu Nhân:"Vì sao bác sĩ lại chọn mảnh đất Tam Nông này để sinh sống và làm việc?". Bác sĩ Nhân trả lời rất chân thành: “Thật sự đến giờ phút này, tôi cũng không ngờ mình lại chọn Tam Nông làm quê hương thứ hai. Chuyện bắt đầu rất đơn giản. Khi tôi về xin việc ở Đồng Tháp, Giám đốc Sở Y tế lúc đó đã hứa với người dân Tam Nông rằng sẽ đưa bác sĩ về xã. Vì vậy, tôi được phân công về đây công tác.

Sau một năm, Sở có ý định đưa tôi trở lại tỉnh, nhưng lúc ấy tôi lại không muốn về nữa. Thời điểm đó, năm 1985, Tam Nông vẫn còn rất nhiều khó khăn. Nhưng rồi tôi nhận ra một điều: Ở đây, cuộc sống của mình có thể khó khăn, nhưng người dân thực sự cần mình. Tôi nghĩ, nếu không có mình, có những bệnh nhân có thể sẽ không qua khỏi ngay trên mảnh đất này. Còn ở thành phố, nếu thiếu một bác sĩ thì bệnh nhân vẫn còn nhiều bác sĩ khác để điều trị.

Điều thứ hai khiến tôi gắn bó với Tam Nông chính là tình cảm của người dân. Có lần, 12 giờ đêm, cha của một bệnh nhân đến gõ cửa nhà tôi, chỉ để tặng một con cá lớn mà họ vừa câu được. Những tình cảm mộc mạc như thế khiến tôi vô cùng xúc động và trở thành những hình ảnh mà tôi không bao giờ quên.

Tôi cũng không ngờ công việc ở Tam Nông lại cuốn hút mình đến vậy. Cứ thế, tôi gắn bó với nơi này cho đến khi về hưu. Đến lúc nhìn lại, tôi mới nhận ra tóc mình đã bạc hết từ lúc nào”.

Nguyên Chủ tịch Nước-Trương Tấn Sang tặng Huân chương lao động hạng III cho bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân. Ảnh nhân vật cung cấp

Có nhiều dịp trao đổi với lãnh đạo ngành y tế và đồng nghiệp của bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân, tôi mới biết bác sĩ Hiếu Nhân là người con của thành phố Huế nhưng lại tình nguyện đi vùng sâu, vùng xa và nhận nhiệm vụ tại huyện Tam Nông từ năm 1984, rồi ở lại đây cho đến ngày nay.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Võ Thị Tâm - nguyên Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tam Nông, là lãnh đạo cũ của bác sĩ Nhân nhiều năm liền nhận xét: "Bác sĩ Hiếu Nhân là một người tận tụy, nhân hậu, luôn đặt y đức lên hàng đầu, xem người bệnh như chính người thân của mình. Anh ấy làm việc quên mình, âm thầm hy sinh cho công việc chữa bệnh cứu người, lặng thầm với công tác thiện nguyện. Bác sĩ Hiếu Nhân thật xứng đáng là "Thầy thuốc như mẹ hiền". Việc làm của anh ấy đã đúng với câu mà anh từng nói với mọi người: "Hạnh phúc là cống hiến!".

Giờ đây, mái tóc đã bạc, nhưng trái tim bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân vẫn ấm nóng. Ông không chỉ chữa bệnh mà còn chữa cả những nỗi lo, nỗi khó của người dân nghèo - lặng lẽ, tận tụy và đầy nhân hậu. Xin mượn lời nhắn nhủ của bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân để thay cho lời kết của bài viết này: "Làm nghề gì cũng vậy, cần phải có tâm, mà nghề y là nghề cứu người thì cái tâm ấy càng phải trong sáng hơn, xứng đáng với thiên chức của một người thầy thuốc "Lương y như từ mẫu"".

Bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng III, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen; Mới đây, tại Đại hội thi đua yêu nước xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030, bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân là một trong nhiều tấm gương sáng, tiêu biểu, sống đẹp được Hội đồng Thi đua khen thưởng xã Tràm Chim vinh danh, khen thưởng.