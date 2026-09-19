Ông Tập Cận Bình thăm Mỹ, dự quốc yến tại Nhà Trắng vào tuần sau

Ngày 23/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên sẽ đến Căn cứ Liên hợp Andrews, ngay bên ngoài thủ đô Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trực tiếp đón ông Tập tại sân bay và hai nhà lãnh đạo sau đó tham dự lễ đón chính thức.

Theo Nhà Trắng, việc tổ chức một lễ đón như vậy tại căn cứ quân sự Andrews là “điều rất hiếm khi diễn ra”.

Ngày 24/9, Tổng thống Donald Trump sẽ đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ tới Vườn Hồng để duyệt đội danh dự trước khi tiến hành hội đàm.

Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và bà Bành Lệ Viên sẽ tham dự một sự kiện riêng tại khu vực Washington. Nhà Trắng chưa công bố chi tiết về hoạt động này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 5/2026. Ảnh: Nhà Trắng

Tối cùng ngày, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ chủ trì quốc yến chiêu đãi Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tại Phòng Đông của Nhà Trắng. Ông Trump và ông Tập sẽ có bài phát biểu khi bắt đầu quốc yến.

Sự kiện cũng sẽ có sự tham dự của nhiều khách mời, trong đó có các lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và tài chính. Theo New York Post, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, CEO SpaceX và Tesla Elon Musk cùng CEO OpenAI Sam Altman nằm trong số các lãnh đạo công nghệ có tên trong danh sách khách mời dự quốc yến ngày 24/9.

CEO NVIDIA Jensen Huang, CEO Google Sundar Pichai, nhà sáng lập Dell Technologies, ông Michael Dell, và CEO Citigroup Jane Fraser cũng được mời tham dự.

Ông Tim Cook, người đã rời vị trí CEO Apple vào tháng trước, hiện là Chủ tịch điều hành (Executive Chair), cũng có tên trong danh sách khách mời.

Sang ngày 25/9, Tổng thống Donald Trump và Phu nhân Melania Trump sẽ mời Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên dự tiệc trà tại Nhà Trắng. Sau đó, hai bên sẽ tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ ở Washington để tham quan các văn kiện lập quốc của Mỹ.

Kết thúc các hoạt động, ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viên sẽ tới Căn cứ Liên hợp Andrews để rời Mỹ vào cùng ngày.

Ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump tản bộ trong khu vườn tại khu vực Trung Nam Hải (Bắc Kinh) tháng 5/2026. Ảnh: Nhà Trắng

Trước chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 19/9 thông báo Phó Thủ tướng Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn tới thành phố New York từ ngày 19 đến 23/9 để tham vấn kinh tế - thương mại với phía Mỹ.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer sẽ cùng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tham gia các cuộc trao đổi với phía Trung Quốc.

“Dựa trên mối quan hệ tốt đẹp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, Mỹ và Trung Quốc đang tăng cường trao đổi nhằm thúc đẩy thương mại cùng có lợi giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới,” Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết trong thông cáo ngày 19/9.

“Chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục theo đuổi quan hệ thương mại cân bằng với Trung Quốc thông qua việc giám sát quá trình thực hiện các cam kết gần đây, tối ưu hóa thương mại đối với các mặt hàng không nhạy cảm và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho nông dân, nhà sản xuất và người lao động Mỹ,” ông Greer chia sẻ thêm.