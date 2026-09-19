800 suất ăn sáng đến với bệnh nhân khó khăn

Đoàn viên Công an tỉnh An Giang và tình nguyện viên trao các suất ăn tận tay bệnh nhân tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang.

Đây là tuần thứ 36 liên tiếp chương trình “Buổi sáng nghĩa tình” được duy trì đều đặn vào thứ bảy hàng tuần. Toàn bộ các khâu từ lựa chọn thực phẩm, sơ chế, nấu nướng, đóng hộp đến trao tận tay người bệnh đều do lực lượng đoàn viên Công an tỉnh và các tình nguyện viên trực tiếp thực hiện.

Hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần các bệnh nhân trong quá trình điều trị, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và xây dựng hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Công an An Giang trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

VĂN LÂM