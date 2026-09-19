Đà Nẵng: Tăng dự trữ, đảm bảo cung ứng hàng hóa mùa mưa bão

TP. Đà Nẵng đã chủ động tăng dự trữ hàng hóa thiết yếu, làm việc với các nhà cung ứng ở nhiều địa phương, không để xảy ra đứt gãy nguồn cung trong thiên tai bão lũ.

Nguồn hàng dự trữ trên địa bàn dự kiến khoảng 4.336 tấn gạo, nếp các loại; 370.000 thùng mì ăn liền; 4.000 thùng lương khô; 120.000 thùng nước uống đóng chai cùng hơn 3.300 tấn các mặt hàng lương thực, thực phẩm khác; dự trữ hơn 6,4 triệu lít xăng , trên 10,2 triệu lít dầu diesel và hơn 23.000 lít dầu hỏa.

Song song với đó, lực lượng quản lý thị trường TP. Đà Nẵng tăng cường quản lý địa bàn, giám sát chặt chẽ biến động giá cả và cung cầu hàng hóa, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hoặc tung tin đồn thất thiệt gây bất ổn thị trường trong mùa thiên tai.