Xã Diên Thọ ra quân làm sạch môi trường
Ngày 19-9, UBND xã Diên Thọ tổ chức hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh và di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn xã. Hoạt động nhằm hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 và nhận được sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, Nhân dân các thôn trên địa bàn xã.
Theo đó, mọi người đã cùng nhau thu gom toàn bộ rác thải tồn đọng tại các bãi rác tự phát, bao gồm các điểm: Dưới chân cầu Suối Rút; đầu đường Thành Hồ 4, đầu đường Bến Khẩu; cuối đường Phước Tuy, khu vực gần Nhà văn hóa thôn Phước Tuy 2; đoạn đường Hương lộ 39B. Tại thôn Phước Tuy 1, người dân đã tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải hai bên lề đường tại các tuyến đường Gò Mây (đoạn qua thôn An Định và Phò Thiện); đoạn đường trước Trường Mầm non Diên Phước (địa bàn thôn Phò Thiện); tuyến đường HL39 (đoạn từ cây xăng Chắn Giã đến nhà thờ Họ Phạm) và tuyến Phước Tuy (đoạn giao Thành Hồ 4). Tại thôn Phước Tuy 2 dọn vệ sinh tuyến đường Xóm Bầu giao Xóm Bầu 2 và tuyến HL39 (đoạn từ đường Xóm Bầu 1 đến Nhà máy Giấy).
Thông qua hoạt động dọn làm sạch môi trường đã thu gom được khoảng 5 tấn rác thải sinh hoạt và đem đi xử lý. Qua đó góp phần xử lý dứt điểm các điểm tập kết rác thải tự phát, tồn đọng; tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong các tầng lớp Nhân dân.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202609/xa-dien-tho-ra-quan-lam-sach-moi-truong-3df5f7f/