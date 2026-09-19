Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng Bắc Ninh theo mô hình đô thị hiện đại và giàu bản sắc

Vùng đất có chiều sâu lịch sử và văn hóa

Ngày 19/9, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các đoàn khách quốc tế và cán bộ, nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất có chiều sâu hiếm có về lịch sử và văn hóa, gắn liền với tín ngưỡng thờ Kinh Dương Vương, với Luy Lâu cổ kính. Bắc Ninh còn là nơi phát tích của Vương triều Lý, mở ra một thời kỳ rực rỡ của nền văn minh Đại Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Bắc Ninh.

Nơi đây cũng là quê hương của nhiều bậc tài danh, danh nhân lịch sử, văn hóa, quân sự và nhiều nhà cách mạng tiền bối của Đảng; là cội nguồn của nhiều lễ hội, nghệ thuật dân gian và làng nghề truyền thống.

Đặc biệt là những làn điệu Dân ca Quan họ mượt mà, đằm thắm đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bắc Ninh là một trong những đại diện tiêu biểu của nền văn hiến Việt Nam.

Nền văn hiến ấy vẫn còn đầy đặn, bảo tồn và phát triển, hun đúc nên phẩm chất quý báu của người Bắc Ninh - Kinh Bắc như tinh thần hiếu học, trọng trí thức, trọng nhân nghĩa, có ý chí vươn lên và luôn hướng tới những giá trị cao đẹp. Vùng đất này cũng rất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, luôn nhận được tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, qua nhiều nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh đã đoàn kết, đổi mới, quyết liệt hành động, đưa địa phương trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước.

Nhiều chỉ tiêu công nghiệp, xuất khẩu, thu nhập, an sinh xã hội thuộc nhóm dẫn đầu. Những thành tựu đó đã tạo nên thế và lực mới, đồng thời đặt ra yêu cầu và trách nhiệm cao hơn đối với Bắc Ninh trong chặng đường phát triển sắp tới.

Bắc Ninh hiện nay đang đứng trước không gian phát triển mới với nền tảng công nghiệp, hạ tầng, nhân lực, khả năng thu hút đầu tư và chiều sâu văn hóa đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Yêu cầu đặt ra là phải phát triển nhanh ở tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn. Mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân.

Xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố Bắc Ninh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, Bắc Ninh xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng của thành phố Bắc Ninh. Bắc Ninh cần định vị rõ vai trò trong 20–30 năm tới, kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết vùng; xây dựng mô hình đô thị hiện đại, giàu bản sắc, cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ, sinh thái và chất lượng sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh xây dựng nội lực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị. Bắc Ninh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc; chú trọng thu hút, hấp thụ công nghệ, trí thức và năng lực quản trị; thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong nước với chuỗi cung ứng nước ngoài, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào các khâu có giá trị cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Bắc Ninh tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Thành phố phải được quy hoạch như một chỉnh thể thống nhất, kết nối hài hòa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, sinh thái và văn hóa.

Bộ máy phải thống nhất, khoa học, tinh gọn, gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân. Cán bộ phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, "dám nghĩ, dám làm" và giỏi tổ chức thực hiện; được đánh giá bằng phẩm chất, kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Bắc Ninh chú trọng phát triển con người, nguồn nhân lực chất lượng cao và sức mạnh văn hóa Kinh Bắc. Cần gắn đào tạo với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, yêu cầu của doanh nghiệp và các ngành công nghiệp mới; có chính sách đủ mạnh để thu hút, trọng dụng kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý giỏi; từng bước hình thành đội ngũ nhân lực đủ năng lực tiếp nhận, làm chủ và sáng tạo công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh.

Bắc Ninh chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao phúc lợi và đảm bảo an sinh xã hội bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, nhà ở và dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là đối với công nhân, người lao động và các địa bàn còn khó khăn; mở rộng an sinh xã hội, bảo vệ đối tượng yếu thế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Bắc Ninh phải là thành phố mà mỗi người dân đều thấy mình là chủ thể trong hành trình phát triển, được thụ hưởng thành quả và tự hào trao lại cho con cháu một quê hương tốt đẹp hơn. Với truyền thống Kinh Bắc, nền tảng đã được tạo dựng, cùng khát vọng và trí tuệ của gần 4 triệu người dân, Bắc Ninh sẽ hiện thực hóa được tầm nhìn ấy, tạo nên những bước kỳ tích phát triển mới.

Phát biểu đáp từ, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cám ơn ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời cho biết sẽ nghiêm túc cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định, trở thành thành phố không phải là đích đến, đây chỉ là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng thành phố Bắc Ninh xanh, thông minh, hiện đại, văn minh và giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; đóng góp tích cực vào sự phát triển của Vùng và cả nước.

Trước đó, ngày 24/8, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.