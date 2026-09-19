Công bố Nghị quyết về thành lập thành phố Bắc Ninh

Công an Thành phố Hà Nội cho biết, trong 2 tuần vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã trên địa bàn TP đã phát hiện, xử lý 1.780 trường hợp học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; trong đó, vi phạm không đội mũ bảo hiểm chiếm số lượng lớn nhất.