Công bố Nghị quyết về thành lập thành phố Bắc Ninh
Sáng 19/9, tại Hội trường Tỉnh ủy Bắc Ninh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ công bố.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/cong-bo-nghi-quyet-ve-thanh-lap-thanh-pho-bac-ninh-10431051.html