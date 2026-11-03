Tuyển Việt Nam trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ tại giải giao hữu tháng 11

Giải giao hữu quốc tế Casper 2026 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức, với sự tham dự của 3 đội tuyển gồm Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Các trận đấu diễn ra trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, Phó Tổng Thư ký VFF Nguyễn Minh Châu, cho biết mục tiêu trọng tâm của tuyển Việt Nam là hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2027. Vì vậy, ban huấn luyện có thể trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ nhằm đánh giá lực lượng và tạo thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đại diện VFF ký kết hợp tác với Casper 2026 trong sáng 3/11 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân ngày 11/11. Ngày 14/11, Đài Loan (Trung Quốc) đối đầu Kyrgyzstan, trước khi tuyển Việt Nam chạm trán Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 17/11. Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ngày 9/11, sau khi vòng 7 LPBank V.League 2026/27 khép lại. HLV Kim Sang Sik sẽ công bố danh sách tập trung trong thời gian tới, với nhiều thay đổi so với đợt hội quân gần nhất tại FIFA Asian Cup 2026.

Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân ngày 11/11 trên sân vận động Thiên Trường. Ảnh: VFF

Để phục vụ người hâm mộ, VFF phát hành vé xem hai trận đấu của tuyển Việt Nam với ba mức giá 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng.

Vé được bán trực tuyến trên ứng dụng Techcombank OneU theo hai đợt, trong đó đợt đầu mở bán vé các ngày 11/11 và 17/11; đợt tiếp theo tiếp tục bán vé trận đấu ngày 17/11.

Giải đấu là dịp để ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và đánh giá phong độ các cầu thủ, qua đó chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.