Nhận định trận đấu Barcelona vs Aston Villa, 3h00 ngày 4.11: Bắt nạt kẻ yếu

Phong độ Barcelona vs Aston Villa

Barcelona đã lần lượt bị PSG và Real Madrid lột tấm mặt nạ "kẻ hủy diệt". Tuy nhiên, đó là câu chuyện xảy ra khi thầy trò HLV Hansi Flick đụng độ những đối thủ sừng sỏ, có vị thế hàng đầu ở sân chơi châu lục.

Còn đứng trước các đối thủ thuộc diện dưới cơ, Barcelona vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ "bắt nạt". Hình ảnh thắng tưng bừng từ đầu mùa, liên tiếp phá nát cầu môn đối diện, từng khiến đội chủ sân Camp Nou trở nên đáng sợ trong mắt những kẻ yếu thế.

Chẳng nói đâu xa, ngay cuối tuần qua, Barcelona tạo nên màn trút giận trong cuộc đón tiếp các vị khách tội nghiệp Alaves. Nhờ đại thắng 6-1 dễ dàng, "Blaugrana" tiếp tục giữ vững đỉnh bảng, duy trì cách biệt 2 và 3 điểm đến bộ đôi đại gia thành Madrid.

Tính đến thời điểm hiện tại, thất bại 1-2 trước đại kình địch Real Madrid trở thành trận đấu duy nhất các chân sút Barca ghi ít hơn 2 bàn. Chiều ngược lại, ĐKVĐ La Liga đã để lọt lưới tới 9/10 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường.

Xét về mọi mặt, Aston Villa rõ ràng chưa thể sánh ngang tầm vóc với những ông lớn như Real Madrid hay PSG. Vì vậy, khả năng Barcelona tiếp tục thu về thêm một chiến thắng nữa để giữ vững vị trí trong top 8 hoàn toàn khả thi.

Nên nhớ, trong 15 lần gần đây đón tiếp các đại diện Anh ở cúp châu Âu, đội chủ sân Camp Nou đều bất bại. Lần cuối cùng Barcelona để thua trên sân nhà đã cách đây gần 2 thập kỷ, dưới tay Liverpool.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Aston Villa vẫn sẽ viếng thăm xứ Catalunya cùng tâm lý thoải mái. Đội khách đang là một trong 5 gương mặt thu hoạch trọn vẹn 9 điểm sau 3 lượt trận. Thậm chí, 12 bàn thắng các chân sút Villa ghi được chỉ kém hàng công cực mạnh của ĐKVĐ PSG (14 bàn).

Dẫu vậy, cũng cần biết rằng sở dĩ Aston Villa bùng nổ đến thế một phần cũng nhờ lịch thi đấu nhẹ ở giai đoạn đầu, nơi họ chỉ lần lượt chạm trán Club Brugge (3-2), Fenerbahce (6-0) và Viking (3-1). Hành trình sắp tới của đại diện Ngoại hạng Anh sẽ chông gai hơn, với các cuộc đụng độ Barcelona, Galatasaray (sân khách), PSG hay Borussia Dortmund.

Khá đáng tiếc trước chuyến hành quân sang Tây Ban Nha, Aston Villa lại có dấu hiệu sa sút. 2 trận gần nhất, dù đều chạm trán những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, thầy trò HLV Unai Emery liên tiếp gây thất vọng, thua Bournemouth 0-3 ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh và hòa 1-1 ở cuộc đón tiếp Fulham (vòng 9 Ngoại hạng Anh).

Thông tin lực lượng Barcelona vs Aston Villa

Barcelona: Dani Olmo, Xavi Espart, Andreas Christensen, Roony Bardghji, Eric Garcia và Jules Kounde đều đang cần đến sự chăm sóc y tế.

Aston Villa: Chưa có sự phục vụ của Amadou Onana, Matteo Ruggeri và Aaron Wan-Bissaka.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Aston Villa

Barcelona: J. Garcia; Cancelo, Martin, Cubarsi, Balde; Pedri, Rodri; Yamal, Lopez, Gordon; Raphinha

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Manzambi, Buendia; Jackson

Dự đoán: 3-1