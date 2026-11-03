Khởi động Cúp Chiến thắng 2026 với tổng giá trị giải thưởng 750 triệu đồng

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: BTC)

Cúp Chiến thắng là giải thưởng thường niên do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Công ty cổ phần Thương mại và Nội dung Thể thao Số Việt (Vietcontent) tổ chức.

Trải qua chín mùa giải, Cúp Chiến thắng đã vinh danh hơn 100 gương mặt tiêu biểu, trở thành một trong những giải thưởng uy tín của thể thao Việt Nam. Bước sang mùa giải thứ 10, giải thưởng tiếp tục duy trì 11 hạng mục, ghi nhận những thành tích nổi bật của các vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia và tập thể trong năm.

Theo Ban tổ chức, tổng giá trị giải thưởng năm nay lên tới 750 triệu đồng. Trong đó, ba hạng mục Nam vận động viên của năm, Nữ vận động viên của năm và Đội tuyển của năm có mức thưởng cao nhất, 100 triệu đồng mỗi hạng mục.

Nhiều gương mặt nổi bật trong danh sách đề cử

Cúp Chiến thắng 2026 diễn ra trong bối cảnh thể thao Việt Nam ghi dấu ấn tại nhiều đấu trường quốc tế, nổi bật là Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026).

Tại đại hội, các vận động viên Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, cùng nhiều Huy chương Đồng ở các môn thi đấu. Trong đó, đội tuyển cầu mây nữ bốn người bảo vệ thành công chức vô địch Asian Games lần thứ hai liên tiếp, trong khi đội hình kata nữ karate tiếp tục giành Huy chương Vàng.

Bên cạnh đó, bóng đá Việt Nam ghi dấu ấn với chức vô địch ASEAN Cup của đội tuyển quốc gia, chức vô địch U17 Đông Nam Á của đội tuyển U17 nam cùng tấm vé tham dự U17 World Cup. Các môn bóng chuyền, billiards, wushu, điền kinh và cử tạ cũng đạt những thành tích đáng chú ý.

Những kết quả này tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chờ đợi tại các hạng mục của Cúp Chiến thắng 2026.

Ở hạng mục Nam vận động viên của năm, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là một trong những ứng cử viên nổi bật sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup. Cùng góp mặt trong danh sách đề cử còn có Đinh Văn Tâm (wushu), Nguyễn Ngọc Thuân (bóng chuyền), Trần Minh Trí (cử tạ) và Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh).

Trong khi đó, hạng mục Nữ vận động viên của năm quy tụ nhiều gương mặt giàu thành tích như Trần Thị Ngọc Yến (cầu mây), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Diệu Ly (karate), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Hồng Thái (canoeing) và Nguyễn Thùy Trang (bắn súng).

Ở hạng mục Vận động viên trẻ của năm, những tài năng như Lò Thị Hồng (vật), Bành Gia Huy (cờ vua), Bùi Ngọc Nhi (karate), Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi) và Thạch Hoàng Sang (cử tạ) được kỳ vọng tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Đại diện Ban tổ chức trả lời câu hỏi của phóng viên. (Ảnh: BTC)

Các hạng mục tập thể cũng ghi nhận sự góp mặt của đội tuyển bóng đá nam, đội tuyển bóng chuyền nam, đội tuyển cầu mây nữ, đội hình kata nữ karate và bộ đôi cơ thủ Trần Quyết Chiến - Nguyễn Trần Thanh Tự.

Bên cạnh việc tôn vinh các vận động viên, Cúp Chiến thắng 2026 tiếp tục ghi nhận những đóng góp của đội ngũ huấn luyện viên, chuyên gia nước ngoài và vận động viên thể thao người khuyết tật.

Trong đó, những gương mặt đáng chú ý gồm huấn luyện viên Trần Thị Vui (cầu mây), Phan Quốc Vinh (wushu tán thủ), chuyên gia Kim Sang Sik (bóng đá), Federico Rampazzo (bóng chuyền), cùng các vận động viên Lê Văn Công (cử tạ), Lê Tiến Đạt và Đỗ Thanh Hải (bơi).

Tiếp tục nâng tầm giải thưởng thể thao Việt Nam

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng, nhấn mạnh ý nghĩa của Cúp Chiến thắng trong hành trình phát triển của thể thao nước nhà.

Theo ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, sau chín mùa giải, Cúp Chiến thắng đã khẳng định vị thế thông qua cách thức tôn vinh riêng biệt, được ví như một giải "Oscar của thể thao Việt Nam".

Không chỉ mang lại sự ghi nhận về thành tích cùng những phần thưởng thiết thực, giải thưởng còn trở thành động lực phấn đấu đối với các huấn luyện viên, vận động viên và đội tuyển quốc gia.

Đặc biệt, Gala Cúp Chiến thắng được tổ chức hằng năm đã trở thành ngày hội tôn vinh những người làm thể thao, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các vận động viên, giới chuyên môn và người hâm mộ.

Đề cập công tác tổ chức mùa giải thứ 10, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, Ban tổ chức tiếp tục chú trọng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và sức lan tỏa của giải thưởng.

Hội đồng Bình chọn năm nay gồm 17 thành viên là các nhà quản lý, chuyên gia và nhà báo thể thao uy tín. Việc bình chọn được thực hiện theo những tiêu chí cụ thể, quy trình chặt chẽ nhằm lựa chọn các cá nhân, tập thể xứng đáng được vinh danh.

Đáng chú ý, danh sách đề cử vẫn tiếp tục được mở để Ban tổ chức và Hội đồng Bình chọn xem xét, bổ sung những cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong thời gian tới.

Đối với hạng mục Vận động viên được yêu thích nhất, kết quả hoàn toàn do khán giả và người hâm mộ quyết định thông qua hình thức bình chọn trực tuyến. Cổng bình chọn dự kiến mở từ 0 giờ ngày 6/11 đến 23 giờ 59 phút ngày 31/12/2026.

Trong khi đó, hạng mục Hình ảnh ấn tượng của năm do Hội đồng Bình chọn lựa chọn từ những tác phẩm được sáng tác trong năm 2026. Giải thưởng Thành tựu trọn đời được xem xét, quyết định theo điều lệ, với sự tư vấn của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam.

Cũng tại lễ công bố, Ban tổ chức trao phần thưởng đặc biệt trị giá 25 triệu đồng cho võ sĩ wushu Đinh Văn Tâm (Quảng Ngãi), nhằm ghi nhận nghị lực vượt khó và tinh thần thi đấu kiên cường.

Tại Asian Games 2026, dù gặp chấn thương nghiêm trọng ở bán kết, Đinh Văn Tâm vẫn quyết tâm bước vào trận chung kết và giành huy chương bạc. Phần thưởng được trích từ giải thưởng hạng mục Hình ảnh ấn tượng của năm tại Cúp Chiến thắng 2025.

Theo kế hoạch, Gala trao giải Cúp Chiến thắng 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 1/2027, được truyền hình trực tiếp trên hệ thống VTVcab và các nền tảng số.

Với dấu mốc 10 mùa giải, Cúp Chiến thắng tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng tổ chức, mở rộng sức lan tỏa và trở thành nguồn động viên đối với những cá nhân, tập thể đang nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của thể thao Việt Nam.