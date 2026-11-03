NÓNG: VCK Asian Cup 2027 chính thức lùi 1 năm

Đội tuyển Việt Nam sẽ lùi kế hoạch chuẩn bị 1 năm

Ngày 3/11, một tuyên bố quan trọng đã được đưa ra, xác nhận rằng do những diễn biến an ninh phức tạp và khó lường tại quốc gia đăng cai Saudi Arabia nên giải đấu lớn nhất châu Á cấp đội tuyển sẽ không thể diễn ra đúng như dự kiến. Cụ thể, thay vì khởi tranh từ ngày 7/1 đến ngày 5/2 năm 2027, ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục sẽ chính thức lùi lại gần một năm, dự kiến được tổ chức từ ngày 23/12 năm 2027 đến ngày 21/1 năm 2028.

Sự thay đổi đột ngột này không chỉ làm đảo lộn công tác tổ chức của nước chủ nhà mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy đối với lịch trình của các đội bóng tham dự, trong đó có đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhưng đây là điều bất khả kháng trong bối cảnh an ninh ở Trung Đông đang diễn ra rất khó lường.

Tại kỳ Asian Cup lần này, lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng E, một bảng đấu được đánh giá là thử thách với sự góp mặt của các đối thủ sừng sỏ bao gồm Hàn Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Yemen. Việc AFC thay đổi lịch thi đấu sẽ xáo trộn đáng kể kế hoạch thi đấu từ cấp đội tuyển đến CLB.

Quyết định lùi giải đấu sang giai đoạn cuối năm 2027 và đầu năm 2028 chắc chắn sẽ tạo ra tác động không nhỏ đến kế hoạch tổ chức hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc nội, đặc biệt là LPBank V.League 1, cũng như lịch trình tham dự các giải đấu quốc tế khác trong giai đoạn này.

Ban huấn luyện đội tuyển, đứng đầu là HLV trưởng Kim Sang Sik, giờ đây sẽ phải đau đầu tính toán lại toàn bộ điểm rơi phong độ, điều chỉnh chu kỳ huấn luyện và tái thiết lập một lộ trình chuẩn bị hoàn toàn mới để hướng tới sân chơi châu lục một cách hiệu quả nhất.

Theo lịch trình mới vừa được cập nhật, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Hàn Quốc, UAE và Yemen trong khoảng thời gian diễn ra giải đấu vào mùa đông năm 2027. Trong số các trận đấu này, cuộc đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc chắc chắn sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông cũng như người hâm mộ.

Đây không chỉ là một thử thách chuyên môn cực đại trước một trong những "ông lớn" hàng đầu châu Á, mà còn mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi ông Kim Sang Sik có dịp tái ngộ đội bóng quê hương trên cương vị là "thuyền trưởng" của đội tuyển Việt Nam. Cuộc đấu trí này hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc trái ngược và đầy kịch tính.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ về những thách thức tại Saudi Arabia vào cuối năm 2027, đội tuyển Việt Nam vẫn cần phải giữ đôi chân trên mặt đất để hoàn thành những mục tiêu trước mắt. Ở thời điểm hiện tại, toàn đội đang dồn sự tập trung tối đa cho kế hoạch hội quân và thi đấu FIFA Days sắp tới: gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 11 và tiếp đón Kyrgyzstan vào ngày 17 (2 trận đấu đều diễn ra ở Thiên Trường).