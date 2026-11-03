Hoãn Asian Cup tới cuối năm 2027

Asian Cup 2027 chính thức hoãn. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), quyết định được đưa ra sau quá trình thảo luận và tham vấn chặt chẽ với Ban tổ chức địa phương (LOC) và Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF).

Trước đó, thời gian tổ chức Asian Cup 2027 đã là chủ đề gây tranh cãi sau những bất ổn tại quốc gia chủ nhà Saudi Arabia. AFC và liên đoàn bản địa đã nhiều lần thảo luận về khả năng hoãn lại giải đấu bóng đá lớn nhất châu Á. Saudi Arabia cũng đã cố gắng để tổ chức giải đúng thời hạn vào tháng 1/2027. Tuy nhiên, các bên cuối cùng đã phải thống nhất lùi thời gian tổ chức giải. Asian Cup 2027 chốt khai mạc ngày 23/12/2027, bế mạc ngày 21/1/2028.

Quyết định này chắc chắn sẽ tạo ra những hệ lụy, ảnh hưởng tới thời gian tổ chức các giải đấu châu lục, khu vực các hệ thống giải các nước.

Ở Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam dự giải với mục tiêu vượt qua vòng bảng. Đội thuộc bảng E cùng các đối thủ Hàn Quốc, UAE và Yemen. Tại vòng loại, các “Chiến binh sao vàng” đứng nhất bảng F khi giành trọn 18 điểm sau 6 trận toàn thắng.

Ở kỳ Asian Cup trước, tuyển Việt Nam về nước ngay vòng bảng sau 3 trận toàn thua. Trong lịch sử, thành tích tốt nhất của các “Chiến binh sao vàng” ở Asian Cup là vào tứ kết các năm 2007 và 2019.

Việc Asian Cup 2027 bị hoãn sẽ tác động tới kế hoạch của tuyển Việt Nam, V.League và nhiều lịch thi đấu khác. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết việc điều chỉnh lịch thi đấu phần nào tác động đến kế hoạch hoạt động và chuẩn bị của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, VFF tin rằng ở góc độ chuyên môn, quỹ thời gian được kéo dài cũng mở ra thêm cơ hội để HLV trưởng Kim Sang-sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp. Đây cũng là điều kiện để ban huấn luyện cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời trao thêm cơ hội cho những gương mặt mới và cầu thủ trẻ, qua đó tăng cường chiều sâu đội hình hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn tới.

Trở lại với tuyển Việt Nam hiện tại, đội dự kiến hội quân sau vòng 7 V.League để dự giải giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình). Giải đấu có sự góp mặt của hai đội khách mời là Cộng hòa Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc).