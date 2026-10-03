Cầu Bình Thành mới tăng tốc về đích

Video: Cận cảnh dự án.

Dự án xây dựng cầu Bình Thành mới, thuộc gói thầu số 9, đang được đẩy nhanh thi công các hạng mục cuối nhằm sớm thay thế cầu treo Bình Thành cũ đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 75 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 500 m, điểm đầu tại Km0+0.00 giao Quốc lộ 49, điểm cuối tại ngã ba giao với đường liên thôn Bình Thành, cách mố cầu hiện tại khoảng 200 m.

Nhìn từ trên cao, phần kết cấu nhịp chính bắc qua sông đã cơ bản liền mạch, tạo nên hình hài vững chãi cho công trình trọng điểm này.

Khởi công từ tháng 3-2026, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành công tác lao dầm, chuẩn bị hợp long và đạt hơn 70% giá trị hợp đồng xây lắp.

Kết cấu nhịp chính bằng bê tông cốt thép bắc qua sông Hữu Trạch đã được kết nối liền mạch.

Ghi nhận tại công trường, kết cấu nhịp chính bằng bê tông cốt thép bắc qua sông Hữu Trạch đã được kết nối liền mạch, chạy song song với vị trí cầu treo hiện hữu.

Nền đường dẫn đã được thi công lên đến lớp cấp phối đá dăm, nhưng công việc đang phải chững lại do thiếu hụt vật liệu san lấp.

Trên mặt cầu, công nhân đang tập trung bện thép, thi công phần cốt thép lan can hai bên, chuẩn bị cho công đoạn đổ bê tông hoàn thiện.

Các công nhân đang tập trung thi công phần cốt thép bờ bò lan can và hoàn thiện các hạng mục trên mặt cầu.

Hệ thống dàn lao dầm bằng thép kích thước lớn phục vụ việc gác dầm trước đó vẫn được bố trí dọc tuyến. Theo đại diện giám sát thi công, dự kiến cuối tuần này, nhà thầu sẽ thu hồi toàn bộ dàn lao, đồng thời dọn dẹp phần lớn mặt bằng để tạo không gian triển khai các hạng mục tiếp theo.

Toàn bộ hệ thống dàn lao dầm cầu này dự kiến sẽ được tiến hành thu hồi vào dịp cuối tuần này.

Trong khi kết cấu cầu chính duy trì tiến độ, hạng mục đường dẫn hai đầu cầu lại đang gặp khó khăn do thiếu nguồn vật liệu đất đắp, san lấp.

Đại diện giám sát thi công cho biết, nền đường dẫn hiện đã được thi công đến lớp cấp phối đá dăm. Tuy nhiên, do nguồn cung vật liệu đất đắp đang thiếu hụt, nhà thầu chưa thể tiếp tục thi công các lớp kết cấu phía trên.

Công tác dọn dẹp, giải phóng bớt mặt bằng thi công ngổn ngang trên mặt cầu cũng sẽ được triển khai khẩn trương.

Việc thiếu vật liệu khiến tiến độ đường dẫn bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ tác động đến tiến độ chung của dự án.

Để tận dụng nhân lực, máy móc đang có mặt tại công trường, ban chỉ huy dự án đã điều chuyển các mũi thi công sang đào đắp, xây dựng hệ thống mương thoát nước dọc tuyến đường dẫn.

Hệ thông mương thoát nước đang được triển khai.

Đây là hạng mục cần thiết nhằm bảo vệ nền đường cấp phối, hạn chế nguy cơ xói mòn do thời tiết trong thời gian chờ nguồn vật liệu để tiếp tục thi công.

Cầu Bình Thành mới được đầu tư nhằm thay thế cầu treo Bình Thành cũ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân khu vực.

Cầu treo cũ được xây dựng từ năm 2001, dài gần 140 m, rộng hơn 4 m, nằm trên tuyến Tỉnh lộ 12D, kết nối khu vực Bình Thành với Quốc lộ 49A.

Sau hơn 20 năm khai thác, cầu đã xuống cấp trong điều kiện lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, nhất là xe tải vận chuyển nông lâm sản.

Cầu treo cũ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tháng 11-2024, một xe tải chở rác mang biển kiểm soát 75C-044.83 khi lưu thông qua cầu đã va vào lan can, mất kiểm soát và lao xuống sông, khiến hai người trên xe tử vong.

Sau vụ tai nạn, các biện pháp hạn chế tải trọng được áp dụng để bảo đảm an toàn cho cầu. Việc này cũng gây khó khăn cho hoạt động vận chuyển nông sản, hàng hóa và vật tư nông nghiệp của người dân địa phương.

Do đó, người dân mong muốn cầu Bình Thành mới sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, qua đó thay thế cầu treo cũ, bảo đảm an toàn đi lại và tạo thuận lợi hơn cho giao thương, phát triển kinh tế khu vực.