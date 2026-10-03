Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố hỗ trợ xã Phú Trung xây dựng 17 căn nhà đại đoàn kết

Dự lễ khởi công có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng, Trưởng ban Vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố và lãnh đạo xã Phú Trung cùng 17 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng, Trưởng ban Vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố trao bảng biểu trưng kinh phí xây tặng 17 căn nhà đại đoàn kết cho xã Phú Trung. Ảnh: ĐVCC

Nhằm góp phần cùng địa phương trong việc chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tiến tới xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, trong đợt này, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố hỗ trợ xã Phú Trung kinh phí xây dựng 17 căn nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố Hà Anh Dũng nêu rõ: Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội đối với các hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở.

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Trung tiếp tục phát huy vai trò giám sát trong quá trình triển khai, bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan và gia đình đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, để các hộ sớm có nhà ở ổn định.

Các đại biểu và đại diện các gia đình ở xã Phú Trung làm lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết. Ảnh: ĐVCC

Thay mặt cấp ủy, chính quyền, MTTQ và hệ thống chính trị xã, Bí thư Đảng ủy xã Phú Trung Phạm Kim Trọng khẳng định, những căn nhà đại đoàn kết được hỗ trợ xây dựng không chỉ mang giá trị vật chất thiết thực, giúp các hộ dân có nơi ở kiên cố, an toàn mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Đây sẽ là động lực để các gia đình yên tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên.

Đại diện các hộ gia đình được xây tặng nhà trong dịp này, ông Điểu Giáp gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố; cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam xã Phú Trung và các đơn vị đã quan tâm, hỗ trợ gia đình. Đây là động lực to lớn để gia đình có cuộc sống ổn định trong thời gian tới, góp phần xây dựng xã Phú Trung ngày càng phát triển.