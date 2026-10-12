Cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người lao động từ ngày 1/10/2026

Viên chức BHXH cơ sở Thuận Châu hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng BHXH số - VssID.

Ngày 9/10/2026, BHXH tỉnh Sơn La đã ban hành Thông báo số 2238/TB-BHXH về việc cấp sổ BHXH điện tử được thực hiện đối với người lao động đăng ký tham gia BHXH lần đầu; người đã tham gia BHXH nhưng phát sinh thủ tục điều chỉnh thông tin cá nhân, điều chỉnh nội dung ghi trên sổ, gộp sổ hoặc xác nhận bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN.

Sổ BHXH điện tử được tích hợp với tài khoản định danh điện tử của người tham gia, lưu trữ và cập nhật thường xuyên trên hệ thống dữ liệu điện tử. Mỗi mã số BHXH chỉ có một bản điện tử có hiệu lực duy nhất; hệ thống tự động thu hồi hoặc hủy hiệu lực bản cũ khi có thay đổi.

Người lao động đã được cấp sổ BHXH điện tử có thể nhận và sử dụng thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID mức độ 2, ứng dụng VssID hoặc email cá nhân để thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHTN.

Đáng chú ý, đối với trường hợp đã được cấp sổ BHXH điện tử, cơ quan BHXH trực tiếp khai thác, tra cứu và đối chiếu thông tin trên hệ thống dữ liệu để giải quyết hồ sơ, không yêu cầu người lao động nộp sổ BHXH giấy hoặc tờ rời sổ giấy.

Đối với người lao động đang tham gia BHXH hoặc đã bảo lưu thời gian tham gia trước ngày 1/10/2026 nhưng chưa được cấp sổ điện tử, vẫn tiếp tục sử dụng sổ BHXH, tờ rời bản giấy để thực hiện các giao dịch với cơ quan BHXH.

BHXH tỉnh Sơn La đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng hướng dẫn người tham gia đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2, cài đặt ứng dụng VssID; đồng thời truy cập Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam tại https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn để kiểm tra, cập nhật chính xác địa chỉ email cá nhân trong mục thông tin tài khoản.

Người tham gia lưu ý sử dụng email cá nhân, không sử dụng email do cơ quan, doanh nghiệp cấp và sở hữu; bảo mật tài khoản, không cung cấp mật khẩu cho người khác nhằm tránh lộ lọt thông tin và nguy cơ bị lợi dụng.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên hệ cơ quan BHXH nơi đang quản lý để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Quàng Hưởng