Cẩn tắc vô ưu!

Điểm chạm chập tại nhà khách hàng ở phường Điện Bàn Bắc.

Gần đây nhất, một nhánh cây gẫy ngã đè vào đường dây sau công-tơ của khách hàng N.T.K. (trú phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) do làm sản lượng điện tiêu thụ tăng đột biến. Qua kiểm tra, Điện lực Điện Bàn đã phát hiện, xử lý kịp thời cho khách hàng. Ngành điện khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra tình trạng đường dây và thiết bị điện trong nhà; đặc biệt lưu ý các vị trí dây dẫn bị cũ, nứt, bong tróc vỏ cách điện hoặc có dấu hiệu bị nước mưa xâm nhập. Không sử dụng thiết bị điện khi tay ướt, không đặt ổ cắm, thiết bị điện tại những nơi có nguy cơ ngập nước.