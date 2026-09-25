Hồng không hạt - cây trồng triển vọng ở Quảng Bạch

Ông Hoàng Văn Phong (thôn Tân Phong 2, xã Quảng Bạch) thu hoạch hồng không hạt.

Hồng không hạt Quảng Bạch là giống hồng trơn, có vị ngọt đặc trưng, được nhiều người ưa thích và lựa chọn làm quà biếu. Cây hồng khá phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân địa phương bởi không cần đầu tư lớn, chi phí và công chăm sóc không cao, khả năng chịu hạn khá tốt.

Toàn xã hiện có khoảng 50ha hồng không hạt, trong đó 30ha đang cho thu hoạch, tập trung chủ yếu tại thôn Tân Phong 1 và Tân Phong 2.

Theo người dân, hồng không hạt có thể sinh trưởng trên những khu vực đất dốc. Từ những vườn hồng này, mỗi năm người dân địa phương có thêm nguồn thu hàng tỷ đồng. Ông Triệu Văn Ngự, người dân thôn Tân Phong 2, chia sẻ: Gia đình trồng khoảng hơn 5.000m2, năm 2025 cho thu nhập khoảng 70 triệu đồng.

Năm nay sản lượng có giảm, thu nhập dự kiến đạt hơn 40 triệu đồng. Tương tự, ông Hoàng Văn Phong, một trong những hộ trồng hồng không hạt nhiều nhất thôn Tân Phong 2, cho biết: Năm nay năng suất và sản lượng hồng giảm do ảnh hưởng của bệnh thán thư. Tuy nhiên, so với các cây trồng khác như lúa, ngô thì cây hồng cho thu nhập cao hơn nhiều.

Hiệu quả kinh tế từ cây hồng được thể hiện rõ. Ông Hoàng Văn Thức, Bí thư Chi bộ thôn Tân Phong 2, thông tin: Toàn thôn hiện có 122 hộ, thì có tới khoảng 90% là có thu nhập từ cây hồng, nhiều hộ thu nhập trung bình từ cây hồng khoảng 50-60 triệu đồng/vụ.

Giá trị kinh tế của hồng không hạt đem lại đã được khẳng định, nên các hộ có nhu cầu mở rộng diện tích để nâng cao thu nhập.

Tính bình quân, hồng không hạt mang lại nguồn thu từ 6-8 tỷ đồng mỗi năm cho người dân trên địa bàn xã, giá trị thu nhập cao gấp 4-5 lần so với canh tác lúa và ngô.

Tuy nhiên, năm 2026, thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi. Mưa nhiều khiến một số diện tích bị rụng, nhiều vườn hồng mắc bệnh thán thư. Quả hồng nhỏ hơn, chất lượng không đồng đều, năng suất giảm, tác động trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Phòng trừ bệnh trên cây hồng và ổn định đầu ra vì thế là những vấn đề được người dân quan tâm.

Các hộ dân ở Tân Phong 1 và Tân Phong 2 mong muốn được chính quyền địa phương, ngành chức năng hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, nhất là phòng trừ bệnh thán thư và bệnh nấm quả.

Theo ông Ma Chí Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Bạch, với diện tích đang cho thu hoạch, tính bình quân cây hồng không hạt đem lại thu nhập từ 6-8 tỷ đồng/năm cho người dân trong xã, gấp 4-5 lần so với cây lúa và cây ngô. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục quan tâm phát triển cây hồng, gắn với nâng cao chất lượng và tổ chức lại sản xuất.

Địa phương đã và đang huy động các nguồn lực, trong đó có nguồn vốn từ chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo để hỗ trợ mở rộng diện tích cũng như hình thành hợp tác xã để phát triển bền vững. Đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn, phổ biến cho người dân các biện pháp phòng trừ bệnh, giúp bà con yên tâm mở rộng diện tích đối với cây trồng này.

Từ những vườn hồng hiện có, xã Quảng Bạch có điều kiện nâng giá trị sản phẩm đặc sản của địa phương. Cùng với duy trì diện tích, việc nâng cao chất lượng, kiểm soát dịch bệnh, liên kết sản xuất và ổn định thị trường tiêu thụ sẽ góp phần phát huy giá trị cây hồng, tạo thêm thu nhập cho người dân vùng cao.