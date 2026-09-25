Chuỗi Highlands Coffee kiếm tiền tỷ thế nào từ thị trường Việt Nam?

Thương vụ chuyển nhượng 11% vốn của Highlands Coffee

Ngày 23/09, Jollibee Foods Corporation - tập đoàn đến từ Philippines - cho biết công ty con là JSF Investments Pte. Ltd. đã ký thỏa thuận bán 11% vốn tại Công ty Cổ phần SF Vũng Tàu cho CTCP Quốc tế Việt Thái.

SF Vũng Tàu là pháp nhân nắm giữ hoạt động kinh doanh của chuỗi Highlands Coffee tại Việt Nam. Hay nói cách khác, Jollibee đã bán 11% vốn tại chủ thương hiệu sở hữu Highlands Coffee.

Giá trị thương vụ là 2.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 88 triệu USD. Giá chuyển nhượng có thể được điều chỉnh tăng theo giá trị cổ phần trong thời gian thanh toán, nhưng không vượt quá mức trần đã được hai bên thống nhất.

Sau khi giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của Jollibee tại Công ty SF Vũng Tàu sẽ giảm từ 60% xuống 49%. Đồng nghĩa, Công ty Quốc tế Việt Thái tăng từ 40% lên 51% và trở thành cổ đông kiểm soát.

Ảnh: Highlands Coffee.

Hành trình của Highlands Coffee trở thành chuỗi đồ uống lớn nhất nhì Việt Nam

Highlands Coffee là ‘đứa con tinh thần” của doanh nhân David Thái (Thái Phi Điệp, sinh năm 1972).

Bắt đầu hoạt động vào năm 1999, Highlands Coffee định hình là một thương hiệu cà phê đóng gói với sản phẩm là cà phê rang xay chất lượng cao, được bán tại các siêu thị và cửa hàng bán lẻ.

Sau khi sản phẩm cà phê rang xay được đón nhận tích cực, Highlands Coffee mở cửa hàng cà phê đầu tiên tại TP.HCM. Đây là bước đột phá, mang phong cách cà phê hiện đại với không gian thoải mái đến khách hàng, khác biệt so với các quán cà phê truyền thống thời điểm bấy giờ.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, số cửa hàng Highlands Coffee đã vượt mốc 50 cửa hàng, tập trung ở TP.HCM và Hà Nội cùng một số tỉnh thành khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Đồng Nai.

Highlands Coffee thời điểm đó tập trung chủ yếu vào phân khúc cao cấp là các doanh nhân nên không gian được bài trí sang trọng với gam màu chủ đạo là đen - đỏ đồng thời luôn hiện diện ở các vị trí đắc địa.

Thương vụ sáp nhập giữa Highlands Coffee và Tập đoàn Jollibee Foods Corporation (JFC) vào năm 2011 là một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển của chuỗi cà phê này, giúp thương hiệu Highlands Coffee mở rộng mạnh mẽ tại thị trường nội địa và quốc tế.

Cụ thể, Jollibee Foods Corporation thông qua công ty con là JSF đã chi ra 25 triệu USD để mua lại 49% bộ phận kinh doanh Việt Nam và 60% bộ phận kinh doanh Hong Kong (Trung Quốc) của Công ty VTI do ông David Thái sở hữu.

Không chỉ vậy, Jollibee đã đồng ý cho VTI vay thêm 35 triệu USD với lãi suất chỉ 5% (khoản vay này sau đó được thanh toán trong năm 2016). Theo đại diện của Jollibee khi đó, khoản tiền này được VTI dùng để đầu tư cho tương lai.

Nói thêm, Jollibee Foods Corporation là một trong những tập đoàn thực phẩm hàng đầu châu Á của tỷ phú Tony Tan Caktiong, nổi tiếng với chuỗi nhà hàng Jollibee.

Jollibee Foods Corporation sở hữu chuỗi gà rán cùng tên.

Việc nhận được khoản đầu tư từ tập đoàn Phillipines đã mang lại nguồn lực tài chính mạnh mẽ cho Highlands Coffee, giúp thương hiệu này mở rộng quy mô cửa hàng nhanh chóng.

Sau thương vụ, Highlands Coffee cũng bắt đầu mở cửa hàng tại Philippines, thị trường "sân nhà" của công ty mẹ. Sự hiện diện này đánh dấu bước đầu tiên của chuỗi trong việc mở rộng ra ngoài Việt Nam.

Tại đây, Highlands Coffee nhanh chóng tạo được vị thế trong thị trường cà phê, nhờ sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, kinh nghiệm vận hành của Jollibee.

Highlands Coffee sau khi nhận được khoản đầu tư của tỷ phú Philippines cũng dần chuyển đổi từ phân khúc khách hàng cao cấp sang trung cấp, đơn giản hóa menu và thay đổi không gian sang phong cách hiện đại, trẻ trung hơn.

"Sự thay đổi này nhằm đưa Highlands trở thành nơi lí tưởng để thư giãn và cho khách hàng hiện đại với mức giá hợp lí. Cửa hàng được thiết kế nhằm truyền tải các giá trị truyền thống văn hóa và gắn kết cộng đồng", nhà sáng lập David Thái từng chia sẻ.

Highlands Coffee lập kỷ lục EBITDA quý II/2026

Theo số liệu từ Jollibee Foods Corporation, Highlands Coffee tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong quý II/2026. Doanh số toàn hệ thống của Highlands tăng 46,7% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể mức tăng 25,4% của toàn bộ mảng kinh doanh quốc tế của Jollibee.

Một điểm nổi bật là đà tăng của Highlands không chỉ đến từ việc mở rộng mạng lưới. Doanh số tại các cửa hàng hiện hữu (Same-store sales) cũng tăng 11,5%, cho thấy sức tăng trưởng vẫn được duy trì ngay trên hệ thống cửa hàng đang hoạt động.

Đây là mức tăng trưởng nổi bật nếu đặt cạnh các thương hiệu cà phê khác trong danh mục của Jollibee Foods. Trong quý II, doanh số toàn hệ thống của Compose Coffee (thuộc Jollibee) tăng gần 40% trong khi Highlands tăng 47%.

Không chỉ tăng trưởng về doanh số, hiệu quả kinh doanh của Highlands cũng cải thiện mạnh. Lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ (EBITDA) của Highlands Coffee đạt hơn 1 tỷ peso (khoảng 443 tỷ đồng) trong quý II/2026, tăng hơn 70% so với cùng kỳ và là mức kỷ lục của doanh nghiệp.

Nguồn: Jollibee Foods.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Highlands ghi nhận EBITDA đạt 1,7 tỷ peso (khoảng 738 tỷ đồng), tăng 39% so với mức 1,2 tỷ peso (khoảng 531 tỷ đồng) cùng kỳ năm trước, tức trung bình hơn 4 tỷ đồng mỗi ngày.

EBITDA là chỉ số phản ánh lợi nhuận trước chi phí lãi vay, thuế và khấu hao, qua đó giúp nhìn rõ hơn khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

Với các chuỗi bán lẻ và F&B, doanh nghiệp thường có mạng lưới cửa hàng lớn, phát sinh chi phí đầu tư và khấu hao tài sản đáng kể. Do đó, EBITDA giúp nhà đầu tư đánh giá hiệu quả vận hành của hệ thống cửa hàng và so sánh các doanh nghiệp có cấu trúc tài chính, mức đầu tư hoặc thời điểm mở rộng khác nhau.

Nhưng cũng vì thế, EBITDA không phản ánh đầy đủ chi phí mà doanh nghiệp thực sự phải bỏ ra để duy trì và mở rộng hoạt động. Vì vậy, EBITDA cao không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có nhiều tiền mặt hoặc lợi nhuận ròng cao.

Về quy mô mạng lưới, tính đến cuối quý II/2026, thương hiệu có 1.062 cửa hàng, chủ yếu tại Việt Nam. Con số này đưa Highlands Coffee vào nhóm những thương hiệu có mạng lưới lớn nhất trong danh mục đầu tư quốc tế của JFC, đứng sau Compose Coffee (3.098 cửa hàng) và tương đương The Coffee Bean & Tea Leaf (1.097 cửa hàng).

Còn tại Việt Nam, số lượng cửa hàng của Highlands Coffee chỉ xếp sau Milano Coffee vớ 2.500 cửa hàng tại tháng 6/2026.