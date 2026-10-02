Ra mắt cuốn sách 'Lược sử lãi suất': Hành trình khám phá giá trị của tiền và thời gian

Ra mắt cuốn sách “Lược sử lãi suất” của chuyên gia tài chính Edward Chancellor. (Nguồn: Alpha Books)

Tác phẩm mang đến cái nhìn toàn diện về lịch sử lãi suất, vai trò của dòng vốn và những tác động của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế hiện đại.

Trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, lãi suất tại nhiều nền kinh tế giảm xuống mức thấp chưa từng có, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008. Theo phân tích của tác giả Edward Chancellor, việc duy trì lãi suất thấp trong thời gian dài góp phần thúc đẩy giá tài sản, làm suy giảm động lực tiết kiệm, gia tăng bất bình đẳng và ảnh hưởng đến năng suất kinh tế.

Thông qua công trình nghiên cứu lịch sử, tác giả lý giải sự thay đổi trong quan niệm về lãi suất qua các thời kỳ, đồng thời phân tích vai trò của công cụ tài chính này đối với hoạt động đầu tư, tiết kiệm và tăng trưởng kinh tế. Theo ông, lãi suất không chỉ là giá của tiền mà còn phản ánh giá trị của thời gian, bởi việc cho vay đồng nghĩa với sự đánh đổi giữa tiêu dùng hiện tại và lợi ích trong tương lai.

Một trong những vấn đề được cuốn sách đề cập là tác động của lãi suất thấp đối với thị trường bất động sản và khoảng cách giàu nghèo. Khi chi phí vay vốn giảm, giá trị tài sản có xu hướng tăng, tạo điều kiện cho những người sở hữu tài sản và có khả năng tiếp cận tín dụng tích lũy thêm của cải. Trong khi đó, người lao động phụ thuộc vào thu nhập và tiền tiết kiệm ngày càng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở.

Tác giả cũng phân tích những thay đổi trong hành vi tài chính khi lãi suất duy trì ở mức thấp trong thời gian dài. Việc lợi nhuận từ tiền gửi suy giảm có thể khiến người tiết kiệm tìm đến các kênh đầu tư có mức độ rủi ro cao hơn, trong khi tâm lý tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn có nguy cơ lấn át thói quen tích lũy dài hạn.

Ở góc độ doanh nghiệp, tác giả đề cập đến hiện tượng “doanh nghiệp xác sống” - những công ty hoạt động kém hiệu quả nhưng vẫn tồn tại nhờ khả năng tiếp cận nguồn tín dụng giá rẻ. Tình trạng này có thể cản trở quá trình phân bổ nguồn lực, hạn chế cạnh tranh và làm suy giảm năng suất chung của nền kinh tế.

Cuốn sách đồng thời nhìn lại những hệ quả của chính sách tiền tệ nới lỏng tại các nền kinh tế lớn, trong đó có hiện tượng lãi suất âm ở châu Âu và Nhật Bản, cũng như sự gia tăng tín dụng và đầu tư bất động sản tại Trung Quốc. Qua đó, tác giả đặt ra những vấn đề về tính ổn định của hệ thống tài chính, mức nợ và triển vọng tăng trưởng kinh tế.

“Lược sử lãi suất” từng lọt vào danh sách đề cử Sách Kinh doanh của năm 2022 do tờ Financial Times bình chọn và giành Giải thưởng Hayek năm 2023. Tác phẩm được đánh giá là công trình kết hợp giữa nghiên cứu lịch sử và phân tích kinh tế, giúp độc giả hiểu rõ hơn về bản chất của lãi suất cũng như ảnh hưởng của nó đối với đời sống tài chính và nền kinh tế.

Edward Chancellor là nhà báo, nhà sử học tài chính và chuyên gia chiến lược đầu tư. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Lịch sử hiện đại tại Đại học Cambridge, lấy bằng Thạc sĩ Triết học tại Đại học Oxford và từng làm việc tại ngân hàng Lazard Brothers, tập đoàn quản lý đầu tư GMO. Ông hiện là nhà bình luận tài chính cho Reuters Breakingviews, chuyên trang phân tích tài chính của hãng tin Reuters, đồng thời là cộng tác viên của nhật báo kinh doanh và tài chính của Mỹ The Wall Street Journal và nhật báo tài chính của Anh Financial Times. Năm 2008, ông được trao Giải thưởng Báo chí George Polk, một trong những giải thưởng báo chí uy tín của Mỹ.