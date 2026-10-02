Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 (Binh đoàn 15): Đồng bộ các giải pháp tuyển dụng lao động, nâng cao đời sống nhân dân

Thời gian qua, trước những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do giá các sản phẩm mủ cao su biến động, không ổn định và khó tiêu thụ, trong khi đó, giá vật tư đầu vào, phân bón tăng cao; tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán kéo dài và bão, lũ đã làm hư hỏng vườn cây, giảm năng suất khai thác, tác động trực tiếp đến thu nhập, đời sống của người lao động (NLĐ). Một bộ phận người dân trên địa bàn có xu hướng đi làm công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp ở các tỉnh, thành phố phía Nam. Vì vậy, công tác tuyển dụng lao động mới và giữ chân NLĐ của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 và đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị dự Lễ phát động Tháng công nhân năm 2026 của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717. Ảnh: SƠN TÙNG

Trước thực trạng đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn KT-QP 717 đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt vừa bảo đảm yêu cầu lâu dài, tạo nền tảng, nguồn lực về con người cho sự phát triển toàn diện, bền vững của đơn vị. Ngày 26-4-2024, Đảng ủy Đoàn KT-QP 717 đã ra Nghị quyết chuyên đề “Lãnh đạo công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động đến năm 2025 và những năm tiếp theo”. Nghị quyết xác định rõ: Muốn ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, trước hết phải xây dựng được đội ngũ NLĐ có tâm huyết, gắn bó lâu dài với đơn vị và địa bàn; lấy hiệu quả công việc, năng suất lao động làm thước đo đánh giá NLĐ. Tuyển dụng phải đi đôi với quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ, tạo điều kiện, hỗ trợ NLĐ phát triển kinh tế gia đình. Trong đó ưu tiên tuyển dụng, tạo việc làm và ổn định dân cư, đời sống cho NLĐ là đồng bào DTTS tại chỗ.

Từ chủ trương đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn KT-QP 717 và cấp ủy, chi bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác nắm, dự báo đúng thực trạng thị trường lao động. Hằng năm, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra. Tổ chức các đoàn tuyển dụng đến từng thôn, làng trên địa bàn đơn vị đứng chân và các địa bàn mới, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội của địa phương để tuyên truyền, vận động, tuyển dụng lao động. Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn KT-QP 717 đã tiến hành nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tại chỗ như phối hợp với già làng, người có uy tín, trưởng thôn tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt thôn, làng; cử cán bộ, đảng viên, công nhân là người DTTS đến từng nhà để tuyên truyền, vận động; công khai rõ ràng, minh bạch mọi quyền lợi, nghĩa vụ NLĐ được hưởng, tính chất, đặc thù công việc, các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, định mức lao động, đơn giá tiền lương cho từng công việc phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, quản lý tốt lao động, ngày công, giờ công, thanh toán tiền lương, tiền thưởng kịp thời. Nhờ đó, Đoàn KT-QP 717 đã làm tốt công tác tuyển dụng lao động mới, từ năm 2024 đến nay, đơn vị đã tuyển dụng được 890 lao động, trong đó có 524 lao động là người DTTS tại chỗ.

Sau khi tuyển dụng, đơn vị đã bố trí, bảo đảm ăn ở, tổ chức đào tạo nghề sát với điều kiện lao động, vườn cây. Đẩy mạnh Phong trào “Luyện tay nghề-Thi thợ giỏi” với phương châm “mỗi ngày cạo là một ngày luyện tay nghề”, gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng và Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tạo động lực, khí thế, môi trường cho đội ngũ thợ rèn luyện tay nghề, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời chấm điểm kỹ thuật, kiểm tra tay nghề hằng tháng, làm cơ sở bồi dưỡng, đào tạo lại những thợ có tay nghề trung bình, yếu. Hằng năm đã đào tạo mới và đào tạo lại hàng trăm lượt thợ, chấm điểm kỹ thuật hàng nghìn lượt thợ; tay nghề của đội ngũ thợ khai thác được nâng lên rõ rệt.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 khánh thành, bàn giao công trình chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời năm 2026 cho các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai. Ảnh: SƠN TÙNG

Đoàn KT-QP 717 cũng đã chú trọng xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, định mức lao động, đơn giá tiền lương cho từng công việc phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và địa phương, quản lý tốt lao động, ngày công, giờ công, thanh toán tiền lương, tiền thưởng kịp thời. Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong quản lý, điều hành sản xuất và tích cực áp dụng các kỹ thuật mới, khoa học trong chia khoán, giao khoán, dồn dịch vườn cây theo hướng tăng định mức, động viên, khuyến khích NLĐ nâng cao kỹ năng tay nghề để nâng cao năng suất lao động, chăm sóc, khai thác vườn cây đạt năng suất cao nhất.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 bàn giao bò giống sinh sản cho người lao động và nhân dân xã biên giới Ia Púch, tỉnh Gia Lai, tháng 12-2025. Ảnh: ĐÌNH KHÓA

Thực tiễn những năm qua cho thấy, tuyển dụng được NLĐ đã khó nhưng để NLĐ gắn bó lâu dài với đơn vị và địa bàn càng khó hơn. Do đó, cùng với các biện pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn KT-QP 717 đã triển khai nhiều chương trình, mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, sản xuất, chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và nhân dân trên địa bàn như chăn nuôi bò, trồng cây cao su, cây ăn quả, trồng lúa nước, xóa bỏ các hủ tục, xây dựng nếp sống văn hóa mới trên địa bàn, từng bước giúp NLĐ ổn định cuộc sống, có tích lũy và vươn lên khá giả. Chỉ tính từ năm 2024 đến nay, Đoàn KT-QP 717 đã hỗ trợ NLĐ và nhân dân xóa 70 ngôi nhà tạm, nhà dột nát, tổng trị giá gần 4,1 tỷ đồng. Ngoài ra còn hỗ trợ xây dựng 11 “nhà đồng đội” tặng NLĐ và 1 “nhà tình nghĩa” tặng người dân, tổng trị giá 780 triệu đồng. Tổ chức tập huấn, hỗ trợ làm chuồng trại, hỗ trợ vật tư và bàn giao 85 con bò giống sinh sản, tổng trị giá 1,54 tỷ đồng cho NLĐ và nhân dân trên địa bàn; hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm thời điểm giáp hạt và trao hàng nghìn suất quà tặng NLĐ vào các dịp lễ, tết, Tháng công nhân. Xây dựng nhiều công trình dân sinh, công trình đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho các thôn, làng trên địa bàn đơn vị đứng chân, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân.

Với quan điểm xuyên suốt “NLĐ là tài sản, vốn quý của đơn vị” và từ những kết quả đã đạt được trong những năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn KT-QP 717 sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chăm lo đời sống, tạo điều kiện để NLĐ yên tâm gắn bó lâu dài với đơn vị và địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa. Qua đó đóng góp quan trọng vào ổn định dân cư, tạo ra nhiều việc làm, sinh kế bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn ngày càng vững chắc.