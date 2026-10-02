Giá cà phê hôm nay 2.10: Đảo chiều tăng mạnh, Robusta và Arabica cùng đi lên

Sau phiên điều chỉnh trước đó, thị trường cà phê trong nước nhanh chóng lấy lại đà tăng. Mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên tiến sát ngưỡng 95.000 đồng/kg trong bối cảnh giá Robusta và Arabica trên thị trường thế giới cùng đi lên.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước tăng mạnh 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 2.10.2026 tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Giá trung bình hiện đạt 94.700 đồng/kg, tăng đáng kể so với phiên trước.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê tăng lên 94.600 đồng/kg, cao hơn 1.000 đồng/kg so với ngày trước.

Gia Lai cũng ghi nhận mức thu mua 94.600 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, cà phê được giao dịch quanh mức 94.000 đồng/kg. Đây vẫn là mức thấp nhất trong nhóm địa phương khảo sát nhưng đã tăng 1.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục đứng đầu về giá thu mua, đạt 94.800 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

So với ngày 1.10.2026, giá trung bình tăng từ 93.700 đồng/kg lên 94.700 đồng/kg. Mức giá cao nhất cũng tăng từ 93.800 đồng/kg lên 94.800 đồng/kg, đưa thị trường trở lại gần mốc 95.000 đồng/kg.

Biên độ giữa khu vực có giá thấp nhất và cao nhất hiện khoảng 800 đồng/kg. Việc tất cả khu vực cùng tăng 1.000 đồng/kg cho thấy sức mua trên thị trường nội địa đã cải thiện rõ rệt.

Robusta và Arabica thế giới đồng loạt tăng

Trên thị trường thế giới, phiên giao dịch gần nhất ghi nhận cà phê Robusta tại London tăng trên toàn bộ các kỳ hạn được theo dõi.

Hợp đồng Robusta kỳ hạn 11.2026 đạt 3.448 USD/tấn, tăng 38 USD, tương đương 1,11%. Kỳ hạn 1.2027 tăng 47 USD lên 3.422 USD/tấn, trong khi kỳ hạn 3.2027 tăng 55 USD lên 3.406 USD/tấn.

Đáng chú ý, trong phiên kỳ hạn 11.2026 có thời điểm lên tới 3.553 USD/tấn, cho thấy biên độ biến động vẫn khá lớn.

Cà phê Arabica tại New York cũng duy trì sắc xanh. Kỳ hạn 3.2027 đạt 282,65 US cent/lb, tăng 1,15 cent, tương đương 0,41%. Kỳ hạn 5.2027 tăng 1,50 cent lên 279,85 US cent/lb, còn kỳ hạn 7.2027 đạt 278 US cent/lb, tăng 1,80 cent.

Việc cả Robusta và Arabica cùng tăng tạo thêm lực hỗ trợ tâm lý cho thị trường cà phê trong nước, nhất là khi giá nội địa đang tiến trở lại vùng 95.000 đồng/kg.

Giá cà phê tiến sát 95.000 đồng/kg, thị trường sẽ ra sao?

Đà tăng 1.000 đồng/kg trong ngày 2.10 đưa giá cà phê tại nhiều địa phương trở lại vùng cao. Đặc biệt, mức 94.800 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới) chỉ còn cách mốc 95.000 đồng/kg khoảng 200 đồng.

Trong ngắn hạn, diễn biến của Robusta London vẫn là yếu tố có ảnh hưởng đáng kể tới giá cà phê Việt Nam. Việc kỳ hạn gần tăng hơn 1% trong phiên mới nhất tạo tín hiệu hỗ trợ, nhưng biên độ dao động lớn cũng cho thấy thị trường chưa hoàn toàn ổn định.

Bên cạnh giá thế giới, nguồn cung vụ mới tại Tây Nguyên sẽ ngày càng được chú ý khi hoạt động thu hoạch bước vào giai đoạn quan trọng hơn. Lượng hàng đưa ra thị trường tăng có thể tạo sức ép nhất định, trong khi nhu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu sẽ đóng vai trò cân bằng.

Với mặt bằng hiện tại, giá cà phê trong nước nhiều khả năng tiếp tục dao động quanh vùng 94.000 - 95.000 đồng/kg trong ngắn hạn. Việc có vượt được mốc 95.000 đồng/kg hay không sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến Robusta trên sàn London và tốc độ bán hàng của thị trường nội địa.