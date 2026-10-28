Bước chuyển mình mới

Thực tế tại các con phố du lịch sầm uất như Namdaemun hay Myeong-dong cho thấy, hình ảnh du khách nước ngoài tay cầm danh sách sản phẩm, xếp hàng chờ dược sĩ tư vấn đã trở nên quen thuộc.

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Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, chi tiêu liên quan đến y tế tại các nhà thuốc của khách quốc tế trong tháng 9 đã chạm mốc 31,8 tỉ won (tương đương 24 triệu USD), chiếm gần 14% tổng chi tiêu y tế, một sự tăng trưởng vượt bậc chỉ trong thời gian ngắn.

Hiện tượng này mang lại góc nhìn mới cho ngành du lịch Hàn Quốc. Trước hết, sức hút của K-beauty không còn giới hạn ở các dòng mỹ phẩm trang điểm hay dưỡng da thông thường, mà đã mở rộng sang mảng dược mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu.

Đây là những mặt hàng đòi hỏi tiêu chuẩn phân phối khắt khe, chỉ được bán tại nhà thuốc theo Luật Dược phẩm Hàn Quốc. Chính tính đặc thù và khó tiếp cận ở thị trường quốc tế đã biến việc mua dược mỹ phẩm tại tiệm thuốc thành trải nghiệm “phải thử” của du khách.

Bên cạnh đó, yếu tố niềm tin đóng vai trò then chốt. Sự hiện diện của các dược sĩ trong trang phục áo blouse trắng mang đến cảm giác an tâm về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm. Sự kết hợp giữa mua sắm và tư vấn chuyên môn tạo nên một giá trị gia tăng khác biệt, giúp Hàn Quốc nâng cao chất lượng trải nghiệm du lịch.

Không thể phủ nhận vai trò đòn bẩy của mạng xã hội như Instagram hay TikTok, nơi các video chia sẻ danh sách “món đồ phải mua tại tiệm thuốc Hàn Quốc” lan truyền mạnh mẽ. Nhờ đó, tệp khách hàng không chỉ dừng lại ở các nước châu Á, mà còn mở rộng sang du khách từ Mỹ, Đức hay Mexico.

Làn sóng mới này không chỉ mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn, mà còn giúp các nhà thuốc địa phương giải bài toán kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Quan trọng hơn, việc biến tiệm thuốc thành điểm tham quan mua sắm đã làm phong phú thêm hệ sinh thái du lịch K-beauty.

Khi trải nghiệm làm đẹp được nâng cấp về độ tin cậy và sự đa dạng, Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc biến các giá trị văn hóa và đời sống thành động lực phát triển du lịch bền vững.