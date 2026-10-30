Tết Đinh Mùi 2027: Siết đầu cơ, găm hàng, ngăn giá hàng hóa tăng bất hợp lý

Chỉ thị yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường, nhu cầu tiêu dùng và khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, xăng dầu, khí đốt và những mặt hàng có biến động giá.

Trên cơ sở đó, các địa phương xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung theo từng tháng, từng địa bàn; phối hợp với doanh nghiệp, hệ thống phân phối chuẩn bị lượng hàng dự trữ phù hợp, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý.

Các địa phương cũng cần huy động nhà sản xuất, nhà phân phối, siêu thị, chợ đầu mối và cửa hàng tiện lợi tham gia cung ứng hàng hóa với giá hợp lý; kết nối doanh nghiệp kinh doanh hàng thiết yếu với các tổ chức tín dụng để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị 12, về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Ảnh: DMS

Hoạt động kết nối cung cầu, hội chợ, chương trình khuyến mại tập trung và đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai cần được đẩy mạnh, gắn với bảo đảm chất lượng và giá cả phù hợp.

Chỉ thị yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường, nhu cầu tiêu dùng và khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, xăng dầu, khí đốt và những mặt hàng có biến động giá. Trên cơ sở đó, các địa phương xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung theo từng tháng, từng địa bàn; phối hợp với doanh nghiệp, hệ thống phân phối chuẩn bị lượng hàng dự trữ phù hợp, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý.

Các địa phương cũng cần huy động nhà sản xuất, nhà phân phối, siêu thị, chợ đầu mối và cửa hàng tiện lợi tham gia cung ứng hàng hóa với giá hợp lý; kết nối doanh nghiệp kinh doanh hàng thiết yếu với các tổ chức tín dụng để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Hoạt động kết nối cung cầu, hội chợ, chương trình khuyến mại tập trung và đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai cần được đẩy mạnh, gắn với bảo đảm chất lượng và giá cả phù hợp.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chỉ thị đặt ra là tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu; phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đánh giá khả năng cung ứng, nhất là đối với lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp và xăng dầu, để kịp thời tham mưu giải pháp bảo đảm nguồn hàng, bình ổn thị trường. Công tác quản lý giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá cũng được triển khai nhằm góp phần kiểm soát lạm phát năm 2026 và thực hiện mục tiêu điều hành giá năm 2027.

Lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, vi phạm quy định về niêm yết giá; tập trung vào hàng hóa thiết yếu và những nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết như điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, bánh kẹo, đường, hoa quả, thuốc lá, rượu bia, nước giải khát, gia súc, gia cầm và thực phẩm tươi sống. Việc kiểm tra cũng chú trọng hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng không bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh đó, các địa phương cần phối hợp bảo đảm nguồn cung hàng hóa lưu thông thông suốt, nhất là trong vận chuyển hàng từ vùng sản xuất đến những địa bàn có nhu cầu cao; kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, đo lường và việc chấp hành quy định trong kinh doanh xăng dầu. Hoạt động cung cấp thông tin về tình hình thị trường, giá cả và các điểm bán hàng bình ổn cũng cần được chú trọng, góp phần ổn định tâm lý người tiêu dùng.