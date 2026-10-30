An Giang phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động

Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Thanh tra tỉnh.

Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Sở Nội vụ.

Chiều 30/10, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2026 - 2030 với Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Thuế tỉnh và Hội Luật gia tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Đỗ Trần Thịnh cho biết, thực hiện quy chế, các bên phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đến đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp, giúp người lao động hiểu quyền, biết trách nhiệm, biết tự bảo vệ mình và chấp hành tốt pháp luật.

Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Thuế tỉnh.

Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Hội Luật gia tỉnh.

Các bên phối hợp nắm bắt tình hình quan hệ lao động, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan tiền lương, bảo hiểm, việc làm, điều kiện làm việc, tranh chấp lao động và quyền lợi của người lao động.

Đồng thời, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Quy chế cũng xác định cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp xử lý công việc nhanh chóng, rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, hạn chế phiền hà cho người dân và người lao động.

Việc ký kết quy chế phối hợp nhằm phát huy chức năng, thế mạnh của từng cơ quan, đơn vị, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.