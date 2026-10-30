Chi cục Hải quan khu vực IV ra mắt trụ sở mới và công bố kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 100 tỷ USD

Các đại biểu dự Lễ ra mắt.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên; Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên; Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Hải quan; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh Hưng Yên và Trung ương đóng trên địa bàn.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Chi cục Hải quan Khu vực IV.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Chi cục Hải quan Khu vực IV.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính tặng hoa chúc mừng Chi cục Hải quan Khu vực IV.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan tặng hoa chúc mừng Chi cục Hải quan Khu vực IV.

Tại buổi lễ, Chi cục Hải quan khu vực IV đã báo cáo khái quát quá trình hình thành, xây dựng và đi vào hoạt động tại trụ sở mới và công tác thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn hai tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình.

Chi cục Hải quan khu vực IV hiện có 11 đơn vị trực thuộc; trong đó có 5 đơn vị hải quan ngoài cửa khẩu quản lý doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất trên địa bàn gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Trên địa bàn có 46 khu công nghiệp (tỉnh Hưng Yên 19, tỉnh Ninh Bình 27) và 76 cụm công nghiệp (tỉnh Hưng Yên 51, tỉnh Ninh Bình 25). Tập thể lãnh đạo và công chức Chi cục luôn đoàn kết, chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phối hợp, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Chi Cục trưởng Hải quan Khu vực IV phát biểu tại buổi Lễ.

Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Ninh Bình đã có những bước chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, sản xuất và thu hút đầu tư. Nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng, mở rộng và đi vào hoạt động, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Hoạt động xuất nhập khẩu theo đó không ngừng mở rộng cả về quy mô, số lượng doanh nghiệp, chủng loại hàng hóa và thị trường giao thương.

Năm 2025, có 5.502 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, tăng 16,5% so với năm 2024. Trong 10 tháng đầu năm 2026 có 5.575 doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu, tăng 8,7% so với cùng kỳ; trong đó tỉnh Hưng Yên có 3.079 doanh nghiệp, tăng 10%; tỉnh Ninh Bình có 2.496 doanh nghiệp, tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Về số lượng tờ khai hải quan: năm 2025 đạt 1.502.712 tờ khai, tăng 29,9% so với năm 2024. Trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 1.489.577 tờ khai, tăng 22,8 % so với cùng kỳ, chiếm 7,88% lượng tờ khai hải quan và xếp thứ 6/20 Chi cục Hải quan khu vực; trong đó tỉnh Hưng Yên đạt 590.750 tờ khai, tăng 20,9%, tỉnh Ninh Bình đạt 889.827 tờ khai, tăng 24,1% so với cùng kỳ.

Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt 77,93 tỷ USD, tăng 34,71 % so với năm 2024. 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 93,94 tỷ USD, tăng 49,4 % so với cùng kỳ, đứng thứ 5/20 Chi cục Hải quan khu vực. Trong đó tỉnh Hưng Yên đạt 22,19 tỷ USD, tăng 30,5% so với cùng kỳ (17 tỷ USD); tỉnh Ninh Bình đạt 71,75 tỷ USD, tăng 56,4% so với cùng kỳ (45,88 tỷ USD).

Với tốc độ tăng trưởng những tháng cuối năm, dự kiến đến ngày 15/11/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn Chi cục Hải quan khu vực IV quản lý sẽ cán mốc 100 tỷ USD; trong đó tỉnh Hưng Yên dự kiến đạt 23,6 tỷ USD, tỉnh Ninh Bình dự kiến đạt 76,4 tỷ USD, đánh dấu mốc quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu của 2 tỉnh, đóng góp phần đáng kể trong mục tiêu tăng trưởng 2 con số của năm 2026 và các năm tiếp theo của các địa phương.

Để đạt được kết quả này, Chi cục Hải quan khu vực IV đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về hải quan, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hải quan được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thông quan hàng hóa, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh nhiệm vụ tạo thuận lợi thương mại, Chi cục luôn chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm soát địa bàn, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan. Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương được duy trì thường xuyên, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, chúc mừng Hải quan khu vực IV có trụ sở làm việc mới khang trang, hiện đại. Đồng chí bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và tỉnh Ninh Bình đã bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất, bảo đảm ổn định hoạt động cho đơn vị. Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Chi cục Hải quan khu vực IV đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn hai tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình đạt 100 tỷ USD.

Để thực hiện hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi yêu cầu Hải quan khu vực IV chú trọng hơn nữa trong việc tạo thuận lợi thương mại; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu và doanh nghiệp; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu; chủ động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm và vi phạm sở hữu trí tuệ.

Thứ trưởng đề nghị đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực IV khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động xuất nhập khẩu.