Nhật Bản chính thức thông qua luật thành lập 'thủ đô thứ hai'

Theo Kyodo News, đạo luật thành lập thủ đô thứ hai tại Nhật Bản đã chính thức có hiệu lực từ ngày 30/10. Đạo luật này nêu rõ "thủ đô thứ hai" được thiết lập nhằm đảm bảo tính liên tục của các chức năng trọng yếu nếu xảy ra thiên tai quy mô lớn ở Tokyo, đồng thời phân tán các hoạt động kinh tế của Nhật Bản ra khỏi vùng thủ đô.

"Đạo luật là một trụ cột trong thỏa thuận liên minh được ký cách đây một năm giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Sanae Takaichi và đối tác liên minh cấp dưới là đảng Đổi mới Nhật Bản có trụ sở tại Osaka. Chính phủ dự kiến sẽ công bố định hướng cơ bản về quy chế thủ đô thứ hai và lộ trình lựa chọn địa điểm vào tháng 11", Kyodo News cho biết.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Theo truyền thông địa phương, đạo luật cho phép thủ tướng chỉ định một địa phương làm thủ đô dự phòng trên cơ sở hồ sơ đăng ký của các tỉnh. Số lượng thủ đô thứ hai không bị giới hạn ở một địa phương, do đó vẫn để ngỏ khả năng nhiều tỉnh cùng được công nhận. Những địa phương được công nhận là thủ đô thứ hai cũng sẽ được hưởng các chính sách nới lỏng quy định và ưu đãi thuế nhằm khuyến khích đầu tư.

Dù các tiêu chí cụ thể chưa được công bố, nhưng các điều kiện cơ bản yêu cầu các tỉnh muốn trở thành "thủ đô thứ hai" phải đóng góp ít nhất 2,1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản và có một thành phố chiếm ít nhất 1,2% dân số cả nước. Ngoài ra, tỉnh này cũng phải nằm ngoài khu vực có nguy cơ chịu thiệt hại nặng nề từ một trận động đất ở khu vực Tokyo.

Tính đến thời điểm hiện tại, các tỉnh Osaka, Fukuoka, Hokkaido và Aichi đang được xem là những ứng viên tiềm năng trở thành thủ đô thứ hai của Nhật Bản.

Theo Thị trưởng Fukuoka Takashima Soichiro, thành phố của ông sở hữu lợi thế từ vị trí địa lý thuận lợi, khi nằm ở phía Tây Nam đất nước và cách xa Tokyo. Trong khi đó, Thống đốc Hokkaido Suzuki Naomichi cho rằng tỉnh mình có lợi thế khi đã quen với các cơ quan hành chính của trung ương. Thống đốc Aichi Omura Hideaki lại nhấn mạnh đến khía cạnh kinh tế, khi tỉnh này có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) rơi vào khoảng 281 triệu USD, vượt qua cả Osaka.