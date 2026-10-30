Cà Mau đẩy mạnh chuyển đổi số tạo đột phá từ cơ sở

Quang cảnh buổi tọa đàm về chuyên đề chuyển đổi số tại Cà Mau vào chiều 30/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt; Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công chủ trì tọa đàm.

Mục tiêu trọng tâm của tọa đàm nhằm tập trung phân tích, làm rõ những điểm nghẽn thực tiễn, đồng thời đề ra các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh hạ tầng và tăng cường ứng dụng công nghệ số đồng bộ ngay từ cấp xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau.

Phát biểu chỉ đạo định hướng tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh: Chuyển đổi số ở cấp cơ sở tuyệt đối không đơn thuần là việc trang bị máy tính, cài đặt phần mềm hay số hóa tài liệu hành chính thông thường. Đây thực chất là một cuộc cách mạng thay đổi toàn diện phương thức lãnh đạo, quản lý và tư duy phục vụ nhân dân của hệ thống chính trị cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt phát biểu chỉ đạo định hướng tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và giao nhiều nhiệm vụ trọng yếu về cho cấp xã, chuyển đổi số chính là chìa khóa và công cụ then chốt để giảm tải áp lực công việc, tối ưu hóa quy trình vận hành và rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân.

Lãnh đạo các đơn vị cấp xã tại Cà Mau tham dự tọa đàm. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt chỉ rõ, thước đo hiệu quả thực chất của chuyển đổi số không nằm ở số lượng nền tảng công nghệ được triển khai hay tỷ lệ hồ sơ hành chính do cán bộ “nộp hộ” cho người dân.

Tọa đàm quy tụ lãnh đạo quản lý, nhà khoa học và lãnh đạo các đơn vị cấp sở và chính quyền cơ sở Cà Mau tham dự. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Giá trị cốt lõi phải được thể hiện bằng sản phẩm đầu ra cụ thể. Đó là thời gian xử lý thủ tục hành chính được rút ngắn hơn, chi phí xã hội giảm thiểu, năng suất lao động của cán bộ nâng cao và quan trọng nhất là mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp được cải thiện rõ rệt.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu và theo dõi nội dung tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương phải thống nhất tinh thần “cùng tư duy, cùng hành động”, khắc phục triệt để tình trạng số hóa hình thức hay chạy theo thành tích...

Để chính quyền số tại cơ sở vận hành thông suốt và phát huy hiệu quả lâu dài, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, coi dữ liệu là tài nguyên cốt lõi phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thực tế.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu và theo dõi nội dung tọa đàm qua hệ thống trực tuyến. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Để làm được việc đó, tỉnh sẽ xây dựng các chương trình đào tạo “thực chiến”, gắn với từng vị trí việc làm, giúp cán bộ làm chủ công nghệ, thành thạo kỹ năng và tự tin xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường số.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Chiến (đứng), Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại buổi tọa đàm, các nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu đã sôi nổi thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực và cơ chế phối hợp ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử báo cáo đánh giá tổng thể kết quả đạt được của Cà Mau trong chuyển đổi số. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Nhiều giải pháp đột phá đã được đề xuất nhằm hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cũng như phát huy tối đa vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hỗ trợ người dân.

Các ý kiến tại tọa đàm đều thống nhất khẳng định, chuyển đổi số ở Cà Mau phải gắn liền với tinh thần phục vụ bao trùm, lấy sự hài lòng và lợi ích thiết thân của người dân làm trung tâm, bảo đảm không một ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, tọa đàm lần này đã mở ra nhiều định hướng quan trọng, giúp Cà Mau chuyển mạnh từ giai đoạn xây dựng nền tảng hạ tầng sang hoàn thiện năng lực vận hành thực tế. Kết quả của tọa đàm sẽ là cơ sở thực tiễn giá trị để cấp ủy và chính quyền tỉnh tiếp tục hoàn thiện chính sách, tạo đòn bẩy đưa chính quyền số cấp cơ sở bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.