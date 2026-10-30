Hợp tác BSC - Hana Securities: Dấu ấn trong kết nối thị trường vốn Việt Nam - Hàn Quốc

Trong xu hướng đó, quan hệ hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) và Công ty chứng khoán Hana (Hana Securities) là sự kết hợp thế mạnh của hai bên để góp phần thúc đẩy sự phát triển dịch vụ tài chính và mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế Việt - Hàn.

Kết nối thị trường vốn Việt Nam – Hàn Quốc: Mở rộng hợp tác phát triển

Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp mà còn mở rộng sang thị trường tài chính và chứng khoán.

Tính đến hết tháng 7/2026, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với hơn 10.500 dự án có tổng vốn đăng ký khoảng 102,6 tỷ USD. Đây là nền tảng quan trọng để tăng cường kết nối thị trường vốn giữa hai quốc gia.

Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV và Hana Securities ký thỏa thuận hợp tác chiến lược năm 2022

Đáng chú ý, hoạt động đầu tư từ Hàn Quốc tiếp tục cho thấy sự quan tâm đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo dữ liệu VietnamFinance tổng hợp từ nền tảng phân tích ETF Zeroin, tính đến ngày 06/10/2026, quỹ ACE Vietnam VN30 (Synthetic) niêm yết tại Hàn Quốc ghi nhận mua ròng khoảng 129,68 tỷ won trong một tháng, tương đương khoảng 90 triệu USD theo tỷ giá tham chiếu. Giá trị mua ròng cho thấy một bộ phận nhà đầu tư vẫn duy trì phân bổ vốn vào Việt Nam bất chấp biến động ngắn hạn.

Sự hiện diện của các định chế tài chính Hàn Quốc tại Việt Nam ngày càng đa dạng từ các quỹ ETF, hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, vốn cổ phần tư nhân và các khoản đầu tư trực tiếp.

Với kinh nghiệm hoạt động trên thị trường quốc tế, năng lực quản lý tài sản và khả năng kết nối hệ sinh thái tài chính Hàn Quốc, các định chế này không chỉ mang đến nguồn vốn đầu tư tiềm năng mà còn góp phần thúc đẩy chuyển giao kinh nghiệm quản trị, nâng cao chất lượng hoạt động và từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế của thị trường tài chính Việt Nam.

BSC có nền tảng vững chắc trong các lĩnh vực môi giới, phân tích, tư vấn đầu tư và ngân hàng đầu tư

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với dấu mốc nâng hạng thị trường chứng khoán và định hướng hình thành các trung tâm tài chính quốc tế, cơ hội kết nối và hợp tác giữa hai thị trường ngày càng rộng mở. Đây không chỉ là cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế mà còn là động lực để các định chế tài chính Việt Nam mở rộng quan hệ đối tác, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn và chuỗi giá trị tài chính khu vực.

Với nền tảng quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng bền chặt, việc tăng cường kết nối giữa các định chế tài chính hai nước được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội phát triển mới, góp phần thúc đẩy thị trường vốn Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, minh bạch và hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế.

BSC - Hana Securities: Hợp tác chiến lược, nâng tầm năng lực

Trong xu hướng gia tăng kết nối giữa các định chế tài chính Việt Nam và Hàn Quốc, việc xác lập quan hệ hợp tác chiến lược giữa với Hana Securities (thành viên Tập đoàn Tài chính Hana) là bước đi quan trọng trong định hướng phát triển dài hạn của BSC.

Tháng 3/2022, hai bên ký thỏa thuận đặt mua cổ phần, theo đó BSC phát hành riêng lẻ hơn 65,7 triệu cổ phiếu cho Hana Securities với giá trị giao dịch khoảng 2.695 tỷ đồng. Đến tháng 8/2022, hai bên chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở rộng quan hệ từ đầu tư vốn sang đồng hành trong hoạch định chiến lược, chuyển đổi số, quản lý tài sản, phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực quản trị rủi ro.

Hợp tác BSC - Hana Securities có sự hậu thuẫn quan trọng từ nền tảng hợp tác chiến lược giữa BIDV và Hana Bank

Sự hợp tác kết hợp lợi thế am hiểu thị trường trong nước của BSC với kinh nghiệm hoạt động tài chính của Hana Securities. Là một trong những công ty chứng khoán hoạt động lâu năm tại Việt Nam và thành viên hệ sinh thái BIDV, BSC có nền tảng vững chắc trong các lĩnh vực môi giới, phân tích, tư vấn đầu tư và ngân hàng đầu tư.

Trong khi đó, Hana Securities có kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và quản trị rủi ro. Sự bổ trợ giữa hai bên tạo cơ sở để tăng cường trao đổi chuyên môn, nghiên cứu phát triển sản phẩm và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ.

Quan hệ hợp tác BSC - Hana Securities có sự hậu thuẫn quan trọng từ nền tảng hợp tác chiến lược giữa BIDV và Hana Bank được thiết lập từ năm 2019. Sự kết nối giữa các định chế tài chính và chứng khoán tạo điều kiện mở rộng hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính doanh nghiệp và thị trường vốn, qua đó nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong giai đoạn 2026 - 2031, BSC định hướng đẩy mạnh quan hệ đối tác theo chiều sâu, tập trung nâng cao năng lực tài chính, phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ, nghiên cứu thành lập công ty quản lý quỹ và thúc đẩy chuyển đổi số.