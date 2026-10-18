Brighton quá hay

Gomez ghi bàn từ giữa sân.

Một lần nữa Brighton chứng tỏ sức mạnh đáng sợ, qua đó nuôi tham vọng cạnh tranh suất dự Champions League. Đội bóng của HLV Fabian Hurzeler gây choáng váng cho Crystal Palace khi ghi tới 3 bàn thắng chỉ trong 10 phút đầu trận.

Trên sân nhà Amex, Brighton nhập cuộc đầy chủ động và sớm khiến đối thủ phải rơi vào thế chống đỡ. Phút thứ 4, Pascal Gross thực hiện quả đá phạt khó chịu vào vùng cấm, buộc hậu vệ Jaydee Canvot lúng túng đánh đầu phản lưới, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Chưa kịp ổn định đội hình, Crystal Palace tiếp tục nhận đòn đau. Brighton đoạt bóng ở phần sân nhà khi Boscagli chuyền cho Diego Gomez. Cầu thủ này quan sát thấy thủ môn đối phương dâng cao rồi tung cú sút từ giữa sân. Bóng bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ và khán giả.

Sức ép liên tục của đội chủ nhà khiến hàng thủ Palace không thể chống đỡ. Sau pha phối hợp giữa Gomez và tiền đạo trẻ Charalampos Kostoulas, Yasin Ayari băng lên dứt điểm một chạm. Bóng chạm người hậu vệ đổi hướng trước khi đi vào lưới, nâng tỷ số lên 3-0 khi trận đấu mới trôi qua 10 phút.

Brighton bay cao ở Premier League.

Brighton duy trì thế trận áp đảo trong phần còn lại của hiệp một. Trái lại, hàng công Crystal Palace gần như mất hút, gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng và tạo cơ hội.

Sau giờ nghỉ, Brighton vẫn làm chủ cuộc chơi. Chỉ mất 5 phút để Brighton ghi bàn thắng thứ 4. Phút 49, Gross đưa bóng sang cánh trái, Ayari tham gia pha phối hợp trong vùng cấm trước khi bóng bật ra thuận lợi để Kostoulas dứt điểm cận thành. Đến phút 84, cầu thủ vào sân thay người Jack Hinshelwood ấn định chiến thắng 5-0.

Chiến thắng đậm giúp Brighton nối dài đà hưng phấn, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những đội bóng có hàng công đáng gờm tại Premier League. Với 23 bàn thắng sau 7 vòng, thầy trò Hurzeler có thêm cơ sở để hướng đến mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới.

Trong chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Brighton lần lượt đánh bại Coventry City 5-0, vượt qua MU 3-2 và gây sốc với chiến thắng 3-0 trước Arsenal. Thầy trò HLV Hurzeler tiếp tục đánh bại Sunderland 2-0, hạ FK Kauno Zalgiris 4-0 ở Europa Conference trước khi hủy diệt Crystal Palace 4 -0.

Hiện Brighton tạm vươn lên thứ 2 với 16 điểm, kém Man City 5 điểm.