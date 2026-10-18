CLB TP.HCM I thua trận đầu tiên trong ngày nhận cúp vô địch

TP.HCM I nhận thất bại đầu tiên tại giải bóng đá nữ VĐQG 2026 ngay trong ngày nâng cúp.

Bước vào trận đấu ở vòng 13 với tâm thế nhà vô địch, CLB TP.HCM I quyết tâm duy trì thành tích bất bại. Tuy nhiên, Thái Nguyên T&T gây bất ngờ khi nhập cuộc chủ động và mở tỷ số ngay phút thứ 9 nhờ pha lập công của Bích Thùy.

Bị dẫn bàn, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công. Phút 28, Thùy Trang đoạt bóng từ giữa sân, bứt tốc đối mặt thủ môn rồi dứt điểm chính xác, gỡ hòa 1-1. Hai đội duy trì thế trận giằng co trong điều kiện trời mưa kéo dài.

Sang hiệp hai, TP.HCM I gia tăng sức ép nhưng không tận dụng được cơ hội. Phút 79, Bích Thùy căng ngang để Thu Thìn đánh đầu ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Nguyên T&T.

Kết quả giúp Thái Nguyên T&T vươn lên vị trí thứ hai với 24 điểm, hơn Hà Nội I một điểm trong cuộc đua giành ngôi á quân.

Dù đứt mạch bất bại, TP.HCM I vẫn có ngày đăng quang đáng nhớ. Thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi chính thức nhận cúp vô địch quốc gia lần thứ 15, đồng thời thiết lập kỷ lục 8 mùa liên tiếp lên ngôi.

Ở hai trận còn lại, Than KSVN thắng Hà Nội II 7-0, trong khi PP Hà Nam đánh bại TP.HCM II 4-0.