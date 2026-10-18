HLV Harry Kewell tiết lộ bí quyết giúp CLB Hà Nội đánh bại CAHN

HLV Harry Kewell tự hào về tinh thần chiến đấu của các học trò sau chiến thắng trong trận derby Thủ đô

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu thuộc vòng 4 LPBank V.League 2026/27 trên sân Hàng Đẫy, HLV Harry Kewell đánh giá đây là chiến thắng có ý nghĩa quan trọng đối với CLB Hà Nội, nhất là trong bối cảnh đội bóng khởi đầu mùa giải chưa thực sự thuận lợi.

“Đây là một chiến thắng tuyệt vời sau trận đấu rất khó khăn. CAHN là nhà đương kim vô địch, sở hữu đội hình chất lượng, giàu thể lực và có lối chơi rất tích cực. Nhưng hôm nay, họ đã gặp một đội bóng không dễ bị khuất phục”, HLV Harry Kewell chia sẻ.

Theo nhà cầm quân người Australia, chìa khóa giúp CLB Hà Nội giành chiến thắng nằm ở việc nghiên cứu kỹ đối thủ và lựa chọn cách tiếp cận trận đấu phù hợp.

Nhận thấy CAHN có khả năng pressing tầm cao rất tốt, ban huấn luyện CLB Hà Nội đã chủ động điều chỉnh lối chơi, hạn chế triển khai bóng ngắn từ phần sân nhà, đồng thời sử dụng những đường chuyền dài để khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

“Đôi khi chúng tôi phải thay đổi cách chơi để khai thác điểm yếu của đối thủ. Hôm nay, toàn đội đã phòng ngự tốt, sử dụng những đường bóng dài và gây khó khăn cho CAHN ở những khu vực họ dễ bị tổn thương”, ông Kewell phân tích.

Một trong những điểm nhấn của trận đấu là màn trình diễn của tiền đạo Văn Tùng, người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Hà Nội ngay sau khi CAHN có bàn gỡ hòa.

HLV Harry Kewell dành nhiều lời khen cho học trò: “Tôi luôn đánh giá cao Văn Tùng. Cậu ấy mạnh mẽ, giàu sức mạnh và biết cách ghi bàn. Cậu ấy đã thể hiện tốt trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Bàn thắng hôm nay cho thấy khả năng của Văn Tùng, nhưng điều quan trọng là cậu ấy phải tiếp tục duy trì phong độ. Tất cả chúng tôi đều tin tưởng cậu ấy”.

Bên cạnh Văn Tùng, tiền vệ Kevin cũng nhận được sự đánh giá tích cực từ HLV Harry Kewell. Theo ông, cầu thủ mang áo số 6 không chỉ thi đấu năng nổ, đơn giản và hiệu quả mà còn luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Australia nhấn mạnh chiến thắng không thuộc về bất kỳ cá nhân nào. Điều khiến ông hài lòng nhất chính là tinh thần chiến đấu và sự gắn kết của toàn đội.

“Điều tôi nhìn thấy hôm nay là một tập thể thực sự. Các cầu thủ chiến đấu trong từng pha tranh chấp, không để CAHN có nhiều khoảng trống. Có những thời điểm đối thủ chiếm ưu thế, nhưng khi có cơ hội, chúng tôi đã tận dụng rất tốt. Tôi thực sự tự hào về các học trò”, ông Kewell khẳng định.

Ở phía bên kia, HLV Alexandre Polking thừa nhận CAHN đã có một trận đấu dưới sức, đặc biệt là thiếu sự quyết liệt cần thiết trong các tình huống tranh chấp.

Ông cho rằng đội bóng đã nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong những phút cuối nhưng không tạo ra đủ cơ hội rõ ràng. Dù lịch thi đấu dày đặc ảnh hưởng đến thể lực cầu thủ, nhà cầm quân này không muốn lấy đó làm lý do biện minh cho thất bại.

HLV Alexandre Polking thừa nhận CAHN thi đấu chưa đủ tốt trong thất bại trước CLB Hà Nội

Chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp CLB Hà Nội vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, trong khi CAHN chấm dứt mạch toàn thắng và đánh mất ngôi đầu vào tay Ninh Bình.

Dẫu vậy, HLV Harry Kewell không muốn các học trò sớm hài lòng. Ông cho biết toàn đội có thể tận hưởng niềm vui chiến thắng trong tối nay, nhưng ngay ngày hôm sau phải trở lại tập luyện, chuẩn bị cho thử thách tiếp theo.

Với nhà cầm quân người Australia, chiến thắng trước CAHN không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn chứng minh CLB Hà Nội có đủ khả năng vượt qua những đối thủ mạnh. Điều quan trọng lúc này là biến sự hưng phấn từ trận derby thành phong độ ổn định trong chặng đường phía trước.